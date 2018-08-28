Yılın golü Ronaldo'dan

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla Juventus'a röveşata ile attığı gol, UEFA tarafından sezonun en iyisi seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde gerçekleştirilen 2017-2018 sezonunun en iyi golü anketinde, Ronaldo'nun geçen yıl Real Madrid'de oynarken 3-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında şimdiki takımı Juventus'a röveşata ile attığı gol, 197 bin 496 oyla birinci oldu.

Ankette, Olympique Marsilya'dan Fransız Dimitri Payet'in UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 5-2 yendikleri Leipzig karşısında bulduğu gol, 35 bin 558 oyla ikinci, İspanyol Eva Navarro'nun 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde 2-0 mağlup ettikleri Almanya'ya attığı ikinci gol ise 23 bin 315 oyla üçüncü sırayı aldı.