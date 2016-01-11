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Deutsche Welle

Yılın futbolcusu yine Messi

Barcelona'da top koşturan Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi bir kez daha FIFA Altın Top 2015 Ödülü'nün sahibi oldu.

11 Ocak 2016 23:24


Zürih'te düzenlenen FIFA Ballon d'Or (FIFA Altın Top) ödül töreninde Chirstiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar 2015 yılının en iyi futbolcusu seçilebilmek için yarıştı.

Yapılan oylama sonucu, oyların yüzde 41,33'ünü alan 28 yaşındaki FC Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi bu ödüle beşinci kez layık görüldü. Real Madrid takımının Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo oyların yüzde 27,76'sını alırken, Messi'nin FC Barcelona'dan takım arkadaşı Brezilyalı Neymar'ın oy oranı ise yüzde 7,86'da kaldı.

Messi ödülü alırken yaptığı konuşmada, "Bu benim için çok özel bir an. Beşinci kez bu ödülü kazanmam inanılmaz bir şey, çocukken hayal edebileceklerimin çok ötesinde" dedi.

Messi 2009-2012 yılları arasında da yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü kazanan isim olmuştu.

2014 yılının Altın Top Ödülü'ne ise Cristiano Ronaldo seçilmiş ve üçüncü kez bu ödüle layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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