Yılın futbolcusu Veron



2008 yılında Güney Amerika'da yılın futbolcusu Estudiantes De La Plata takımında forma giyen tecrübeli isim Juan Sebastian Veron oldu.







Juan Sebastian Veron, Güney Amerika'da 2008 yılının futbolcusu seçildi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Boca Juniors'un Apertura Ligi'ni şampiyon tamamlamasında büyük pay sahibi olan Juan Roman Riquelme'yi sadece 3 oy farkla geride bıraktı.



Latin Amerika'da yılın futbolcusu, kıtanın en prestijli gazetelerinden El Pais'in düzenlediği anketle belli oldu.



Antrenörler, takım kaptanları ve spor yazarlarının oylarıyla deneyimli orta saha oyuncusu Juan Sebastian Veron, Latin Amerika'da 2008 yılının futbolcusu seçildi.



Inter, Chelsea, Manchester United gibi Avrupa devlerinde oynadıktan sonra ülkesine dönen Veron, "Estudiantes De La Plata" takımında forma giyiyor.



Ödüle layık görülmesinden büyük gurur duyduğunu söyleyen Veron, Arjantin Birinci Ligi'ni de, "Dünyanın en zorlu ligi" olarak nitelendirdi.





İkinci ise sadece üç oy farkla, Boca Juniors'un Apertura Ligi'ni şampiyon tamamlamasında büyük pay sahibi olan Juan Roman Riquelme oldu.



Üçüncü ise 2007 yılında Güney Amerika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görülen Paraguaylı Salvador Cabanas seçildi.

