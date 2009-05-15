'Yılın Futbolcusu' Tuncay!



İngiltere'nin Middlesbrough takımında top koşturan milli futbolcu Tuncay Şanlı, kulübünün resmi internet sitesinde yapılan oylamada 'Yılın Futbolcusu' seçildi.



Oynadığı futbol ve attığı gollerle Middlesbrough taraftarının en sevdiği isim olan Tuncay, kulübün resmi internet sitesinde yapılan oylamada açık ara farkla birinci oldu. Kulübün sponsorlarından Garmin Şirketi'nin adına verilecek olan ödül için oyların yüzde 73'ünü alan Tuncay Şanlı en yakın rakibi, yüzde 9 oy alan Stewart Downing'e büyük bir fark attı. Oylamada üçüncü sırayı ise yüzde 4 oyla Didier Digard elde etti.



Middlesbrough taraftarları ayrıca Matthew Bates'i 'Yılın Genç Oyuncusu' olarak seçti.



