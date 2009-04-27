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Yılın Futbolcusu Ryan Giggs

Futbol hayatının son dönemine giren M. United'lı Ryan Giggs, kariyerinin en önemli ödüllerinden birini 35 yaşında kazandı.

27 Nisan 2009 03:00


Futbol hayatının son dönemine giren Manhester United'lı Ryan Giggs, kariyerinin en önemli ödüllerinden birini 35 yaşında kazandı. Giggs, Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından ''İngiltere'de yılın futbolcusu'' seçildi.


1990 yılında Manchester United A Takımına çıkan Galli futbolcu Ryan Giggs, kulüpteki 19. sezonunu geçiriyor. United'la 10 Premier Lig şampiyonluğu, 4 FA Cup, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 Kıtalar Arası şampiyonluk kazanan Giggs, kariyerinin belki de en anlamlı bireysel ödülü için 35 yaşına kadar beklemek zorunda kaldı.

Giggs, Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından verilen 'İngiltere'de yılın futbolcusu' ödülüne layık görüldü. Yıldız futbolcu, 1991'de bir diğer United'lı Mark Hughes'den sonra bu ödülü alan 2. Galli futbolcu oldu.

Ryan Giggs, ödül için takım arkadaşları Cristiano Ronaldo, Van der sar, Ferdinand, Vidic ile birlikte Liverpoollu Gerard ile yarıştı... Galli futbolcu, Ronaldo'nun peş peşe 3. Kez bu onuru yaşamasına ise engel oldu. Son golünü şubat ayında West ham'a atan Giggs bu sezon 12 lig maçına ilk 11'de başladı..

Yılın genç futbolcusu olarak da Aston Villalı Ashley Young seçildi...

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