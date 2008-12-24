Yılın futbolcusu Mutu



İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın Rumen forvet oyuncusu Adrian Mutu, ülkesinde yılın en iyi futbolcusu seçildi.





Dünyaca ünlü Rumen golcü Adrian Mutu, ülkesi Romanya'da 4. kez yılın en iyi futbolcusu seçildi.



Mutu'yu, Romanya Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşları Cristian Chivu (Inter) ve Dorin Goian (FC Steaua Bükreş) takip etti.



Romanya'nın, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kaydettiği tek gol, İtalya ile 1-1 berabere kalınan maçta, Mutu'dan gelmişti.



Rumen futbolcu, sezonun bitmesine 2 hafta kala, ligde 4. sırada bulunan takımına da bu sezon 17 gol katkı yaptı.



2003, 2005 ve 2007 yıllarında da Romanya'nın en iyi futbolcusu seçilen 29 yaşındaki Mutu, 9 yıl önce başladığı futbol hayatına, Argeş Piteşti, Dinamo Bükreş, Inter, Verona, Parma, Chelsea ve Juventus takımlarını da sığdırdı.

