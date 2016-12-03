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Spor

Yılın futbolcusu için 3 aday kaldı

FIFA, 2016 yılının en iyi erkek futbolcusu, en iyi teknik direktörü ve Puskas ödülleri için aday sayılarını 3'e düşürdü

03 Aralık 2016 20:13

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, en iyi futbolcu ödülü için Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atletico Madrid) ve Lionel Messi (Barcelona) 23 kişilik aday listesinden son 3'e kalan isimler oldu.

En iyi teknik direktör ödülü için ise belirlenen 10 kişilik aday listesinde Claudio Ranieri (Leicester City), Fernando Santos (Portekiz Milli Takımı) ve Zinedine Zidane (Real Madrid) son 3'e kaldı.

FIFA Puskas ödülü için 10 kişilik aday listesinden de Corinthianslı Marlone'nun Libertadores Kupası'nda Cobresal'a, Güney Amerika 17 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası'nda Venezuelalı Daniuska Rodriguez'in Kolombiya'ya ve Malezya Ligi'nde Penang takımında oynayan Mohd Faiz Subri'nin Pahang'a karşı kaydettiği gol birinci olmak için yarışacak.

Üç ödülün sonucu 9 Ocak 2017'de İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek törende belli olacak.

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