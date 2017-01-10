Yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo

FIFA tarafından İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen 2016'nın en iyilerinin belirlendiği törende Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Antoine Grizmann ve Lionel Messi'yi geride bırakarak FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Real Madrid forması giyen ünlü yıldız bu ödüle 4. kez layık görüldü.

İlk kez dağıtılan ‘Yılın En İyileri Ödülleri', FIFA'nın France Football dergisi ile birlikte 2010'dan beri verilen ‘Ballon d'Or' ödülüne ilişkin işbirliğinin geçen yıl sona erdirilmesiyle verilmeye başlandı. Portekizli futbolcu Aralık ayında da ‘Ballon d'Or' ödülünü almıştı.

Cristiano Ronaldo, 2016'da çok başarılı bir sezon geçirmiş, Real Madri ile kulüpler düzeyinde en önemli kupa olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz milli takımıyla birlikte Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Ronaldo törende yaptığı konuşmada "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, teknik direktörüme ve aileme teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz sezon inanılmazdı. Kariyerimin en iyi yılıydı ve asla unutmayacağım” dedi.

Yılın teknik direktörü Ranieri

Geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City'ye tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan İtalyan teknik adam Claudio Ranieri, ‘Erkeklerde yılın teknik direktörü' kategorisinde Real Madrid'in çalıştırıcısı Zinedine Zidane ve Portekiz milli takım hocası Fernando Santos'u geride bırakak ödülün sahibi oldu.

Kadın futbolunda ise 2005'ten beri üstlendiği Alman milli takım teknik direktörlüğünü Ağustos 2016'da bırakan Silvia Neid ödüle layık görüldü. Alman çalıştırıcı 2010 ve 2013'ten sonra 3. kez yılın en iyi kadın teknik direkötürü seçildi.

Yılın onbiri

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından belirlenen Yılın Onbiri'nde ise kalede Bayern Münih'ten Manuel Neuer, savunmada Barcelona'dan Gerard Pique, Juventus'tan Dani Alves, Real Madrid'ten Sergio Ramos ve Marcelo, orta sahada Barcelona'dan Iniesta, Real Madrid'ten Luka Modric ve Toni Kroos, forvette Barcelona'dan Lionel Messi ve Luis Suarez, Real Madrid'ten Cristiano Ronaldo yer aldı.

Yılın en iyi kadın futbolcusu ödülünü Houston Dash takımından ABD'li Carli Lloyd alırken yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nü Malezya'nın Penang takımından Mohd Faiz Subri kazandı. FIFA Taraftar Ödülü ise 1989'da Hillsborough faciasında hayatını kaybedenler anısına birlikte tezahürat yapan Borussia Dortmund ile Liverpool taraftarlarına verildi.

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DW/dpa/SID, UÇ/HT