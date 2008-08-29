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Spor

Yılın futbolcusu C. Ronaldo

UEFA, Manchester United'in Portekizli oyuncusu Ronaldo'yu 'Yılın oyuncusu' seçti.

29 Ağustos 2008 03:00

UEFA, Manchester United'in Portekizli oyuncusu Ronaldo'yu 'Yılın oyuncusu' seçti.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun kura çekiminin yapıldığı gecede 2007-08 sezonunun en iyileri de ödüllendirildi. Şampiyon takım Manchester United'da sezonu gol kralı olarak kapatan Cristiano Ronaldo, UEFA tarafından 'Yılın oyuncusu' seçildi.

Moskova'daki final maçında Manchester United'e penaltılar sonucunda 6-5'le boyun eğen Chelsea'de ise, 3 futbolcu geceden ödülle ayrıldı. 'En iyi kaleci' Çek kaleci Petr Cech olurken, İngiltere'nin tecrübeli oyuncusu John Terry 'En iyi defans', kulübüyle sözleşmesini uzatan Frank Lampard ise 'En iyi orta saha' seçildiler.

Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, 'Yılın futbolcusu' seçildiği gecede 'En iyi forvet' ödülünü de kucakladı.

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