Yılın en sıcak kavgası daha da alevlendi

‘Isıtıcı’ kavgasını ‘yüzde 80 enerji tasarrufu yalanına TSE’den tokat gibi belge’ başlığıyla gazete ilanlarına taşıyan UFO, piyasadaki ısıtıcılar için bir üniversitede araştırma yaptırdıklarını belirtti.



Türkiye ısıtıcı pazarına hızlı bir giriş yapan Vecta’nın sahibi Baytek Isı Teknolojileri ile sektörün öncü firmalarından UFO arasındaki ‘tasarruf’ tartışması daha da alevlendi.



Radikal gazetesinde yer alan bir habere göre, taraflardan UFO, tartışmaya farklı bir boyut kazandırarak tepkisini gazete ilanlarına taşıdı. UFO, ‘Nano teknolojiyle yüzde 80 enerji tasarrufu sağlıyoruz’ iddiasını taşıyan Vecta’ya pazartesi günü başlattığı gazete ilanlarıyla tepki gösterdi.



“‘Ak mı kara mı’ bilimsel olarak ortaya çıksın” diyen UFO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Yeşil, bir üniversiteyle çalışmaya başladıklarını ve şu anda piyasadaki her türlü ısıtıcının bilimsel olarak araştırmasının yapıldığını söyledi. Abdullah Yeşil, araştırmanın iki ay sonra tamamlanacağının da altını çizdi.



UFO’dan ilanlı gönderme



Baytek ile UFO arasındaki ‘Yüzde 80 tasarruflu’ tartışmasına en son Vecta adlı ürünün TSE tarafından da belgeli olduğunun öne sürülmesinin ardından, TSE de katılmıştı. Ancak TSE, geçen hafta Vecta markalı ürüne belge verilmediğini ve bugüne kadar da tasarruf ölçümü için herhangi bir başvuru yapılmadığını açıklamıştı. Bunun üzerine Vecta’nın iddiasına sert tepki göstererek harekete geçen UFO, TSE’den Vecta’nın iddiasını çürüten bu belgeyi alarak, pazartesi günü başlattığı tam sayfa gazete ilanlarına taşıdı. TSE belgesi iddiasının yalan olduğu belirtilen ilanda, siyah bir zemin üstünde ‘Yüzde 80 enerji tasarrufu yalanına TSE’den tokat gibi belge’ başlığıyla yayınlanıyor.



“Moleküler ısı transferi yani bilinen klasik ısınma yöntemiyle yüzde 80 enerji tasarrufu sağlandığını iddia eden firmaya karşı sizi uyarıyoruz” denilen UFO ilanında, “Bu firma, bilime tamamen aykırı söylemleri, yalan deneyleriyle halkımızı kandırmaya çalışmaktadır” görüşüne yer verildi.



‘Biz de test ettik’



Gazete ilanlarının vatandaşın gerçekleri öğrenene kadar devam edeceğini belirten Abdullah Yeşil, “UFO ile biz zaten pazarın lideriyiz. Bu ürün pazar payımızdan çalar korkusuyla bunları yapmıyoruz. Tek amacımız, vatandaşın kandırılmasını önlemek” dedi. Baytek firmasının kendilerine dava açacağını gazetelerden okuduklarını aktaran Yeşil, böyle bir durumda Baytek’in kaybedeceğini, çünkü kurum olarak karşı atağa geçeceklerini ifade etti.



Yeşil, “Eğer yalan iddialarına devam ederlerse biz de tazminat davası açarak karşılık veririz. Kendilerinden tazminatı alıp, Mehmetçik Vakfı’na bağışlarız, tek derdimiz gerçeklerin ortaya çıkması” diye konuştu. Yüzde 80 enerji tasarrufunun teorik olarak mümkün olmadığını buna karşın, laboratuvarlarında kendilerinin de ürünü test ettiğini söyleyen Yeşil, elde ettikleri sonuçların firmanın iddiasını çürüttüğünü kaydetti. Firmanın ürünüyle ilgili TSE’de sadece güç testi yaptırdığını vurgulayan Yeşil, “Ancak bu, enerji tasarrufunun belgelendiği şeklinde yansıtıldı. ‘Faturanız beşte bir oranında daha az gelecek’ denildi. TSE zaten böyle bir belge veremez” diye konuştu.



Abdullah Yeşil, daha önce de Baytek’in Vecta markalı ısıtıcılarının, yüzde 80 enerji tasarrufu sağladığının ispat edilmesi halinde UFO’nun tüm mal varlığını Mehmetçik Vakfı’na bağışlamaya hazır olduklarını belirtmişti.



Baytek: Karalama kampanyası



Daha önce UFO’ya dava açacağını açıklayan Baytek Üst Yöneticisi İsmet Başgül ise, UFO’nun ilanları üzerine konuşmaktan kaçınırken, yazılı bir açıklama yaptı. Baytek’in açıklamasının bir kısmı şöyle: “Son günlerde basın ve reklam yoluyla kurumumuza haddini aşan iftira ve karalama kampanyaları yapılmaya çalışılarak, kendi çabamızın ürünü teknolojimiz yalan ve yanlış çarpıtmalarla zedelenmeye çalışılmaktadır. Teknolojimizle iddia edildiği gibi 1kw enerjiyle 4-5 kw elde etmek gibi hiçbir iddiamız olmadığı halde kasıtlı bir şekilde reklam amaçlı karalama kampanyalarıyla halkımız yanıltılmaya çalışılmaktadır. Teknolojimiz herhangi bir ısı kaynağından aldığı kaloriyi ortama en iyi şekilde, homojen olarak ve sadece ısı enerjisi olarak aktarabilen bir yapıya sahiptir.



‘Testler marka tescilinden önceydi’



Bazı ısıtıcılarla, Vecta ürünleri arasında oluşan enerji tüketim farklılığı ise, Vecta’nın enerjiyi yoktan var etmesinden değil, bu ısıtıcıların tükettiği enerjinin büyük bir kısmını görünen görünmeyen ışık enerjilerine, bir miktarını ise ısı enerjisine dönüştürmesinden dolayı kaynaklanan verimsizliğindendir. O yüzden TSE laboratuvarlarında yaptırdığımız testlerde Baytek ürünlerinin bu tür cihazlara karşı yüzde 79.12’ye kadar tasarruf sağladığı belgelenmiştir. Bunun üzerine; Baytek, Vecta markası adı altında ürettiği ısıtıcılarının pazarlaması için yaptığı reklamlarda ‘sıradan ısıtıcılara göre yüzde 80’e varan enerji tasarrufu sağlar’ ifadesini kullanmıştır. Testlerde kullanılan Baytek ürünleri Vecta markasının tescilinden önce üretilen prototip ürünlerdir. Vecta markası söz konusu deneyler ve testler yapıldıktan sonra pazarlama amacıyla oluşturulmuştur ve deneylerde kullanılmamasının tek sebebi budur. Bu hususta üzülerek şunu görmekteyiz ki, kavram kargaşası yaratılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmaktadır.”

