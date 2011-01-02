Yılın en pahalı ürünleri

T24 - 2010 yılının en çok pahalanan gıdası balık oldu. Balıktaki fiyat artışları mevsimsel olarak farklı değerler göstermesine rağmen yılın en çok pahalanan ürünü oldu.

İstanbul'da fiyat artışları

İstanbul'da Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün yaş üzüm oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ay ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı.

Aralık ayında geçinme indeksinde yer alan 83 madde fiyatında artış görüldü. Mevsimsel özellikler nedeniyle arz eksikliği yaşanan yaş, kuru sebze ve meyveler indeksinde yer alan maddelerden yaş üzüm yüzde 26,14 oranıyla fiyatı en fazla artan madde oldu.

Yaş üzümü, yüzde 13,83 ile patates, yüzde 8,96 ile taksi yolcu taşıma ücreti ve yüzde 8,83 ile gaz yağı izledi.

Aralık 2010 itibariyle balık, yüzde 79,40 oranıyla yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Fiyatları yıllık bazda en fazla artan diğer maddeler, yüzde 59,56 ile domates, yüzde 55,24 ile sakatat, yüzde 48,62 ile basma kumaş olarak sıralandı.

Fiyatları azalan ürünler

Aralık ayında indekste toplam 25 madde fiyatında azalış görüldü. Maç giriş bilet ücreti, geçen ay yüzde 27,02 oranıyla aylık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Maç giriş bilet ücretini, yüzde 23,56 ile kıvırcık salata, yüzde 18,82 ile domates ve yüzde 14,67 ile pırasa izledi.

Aralık 2010 itibariyle yaş kuru sebze meyve grubunda yer alan mandalina, yaşanan arz fazlalığına bağlı olarak, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,55 azalış oranıyla yıllık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu.

Fiyatı azalma gösteren diğer maddeler yüzde 16,67 ile halı, yüzde 10,83 ile sıvı yağlar ve yüzde 7,69 ile renkli TV olarak sıralandı.





