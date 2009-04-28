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Yılın En İyileri ödülleri sahiplerini buldu

28 Nisan 2009 05:13

Siyaset Dergisinin "Yılın En İyileri" ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Anadolu Ajansı da "Yılın Haber Ajansı" ödülünün sahibi oldu.

Ödülü, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek, Siyaset Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Kılıçaslan'dan aldı.

Gecede, "Yılın Anahaber Ödülü"nü Kanal D alırken, "Yılın Dış Haber Özel Ödülü" TGRT'ye, "Yılın Çok Yönlü Yayınlar Ödülü" Show TV'ye, "Yılın Haber Kanalı Ödülü" Kanal 24'e, "Yılın Ekonomi Haber Kanalı Ödülü" CNBC-E'ye, "Yılın TV Eğitim Programı Ödülü" Samanyolu TV'ye verildi.

TV yapımcısı Osmantan Erkır "Yılın TV Program Yapımcısı Ödülü", Sedat Sayan'ın sunduğu Sabahların Sultanı Programı "Yılın Sabah Programı", Müge Anlı'nın hazırladığı Tatlı Sert programı "Yılın Sosyal İçerikli Programı", Saba Tümer'in sunduğu Saba Tümer'le Bu Gece Programı "Yılın Aktüalite Programı", Beyazıt Öztürk'ün hazırladığı Beyaz Show da "Yılın Talk Show Programı" ve gazeteci Şansal Büyüka'nın sunduğu Maraton programı da "Yılın Spor Programı" ödüllerini aldı.

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