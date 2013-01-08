Yılın en iyi futbolcuları belli oldu

Arjantinli Lionel Messi, 4. kez dünyada yılın futbolcusu seçilerek adını tarihe yazdırdı. Yılın en iyi golü ödülü ise Fenerbahçeli futbolcu Stoch'un oldu.

Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'nın hücum oyuncusu Lionel Messi, takım arkadaşı İspanyol Andres Iniesta ve Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun da aday olduğu, dünyada yılın futbolcusuna verilen FIFA Ballon d'Or Ödülü'nü 4'üncü kez kazandı.

2009, 2010 ve 2011 yıllarında da ''Yılın Futbolcusu'' Ödülü'ne layık görülen Messi, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen törende, ödülü 4 kez alma onurunu yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

25 yaşındaki Messi, 1972 yılında Bayern Münih formasıyla bir yılda 85 gol kaydeden Gerd Müller'in rekorunu, 91 golle geride bırakmıştı.

Ödülü, Fransız orta saha Zinedine Zidane ve Brezilyalı forvet Ronaldo'nun 3 kez almıştı. UEFA Başkanı Fransız Michel Platini, Hollandalı Johan Cruyff ve Marco van Basten ise Ballon d'Or Ödülü'nü, yalnızca Avrupa'da oynayan futbolculara verildiği yıllarda 3 kez kazanmıştı.

Yılın Golü Ödülü Stoch'un

FIFA tarafından efsanevi Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri düzenlenen ''Yılın Golü'' Ödülü'nü ise Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Miroslav Stoch kazandı.

Stoch, İsviçre'nin Zürih şehrinde yapılan törende, 3 Mart'ta Gençlerbirliği'ne karşı köşe vuruşundan yapılan ortaya, ceza yayının dışından gelişine attığı vole golü ile Puskas Ödülü'nün sahibi oldu.

2010 yılında Hamit Altıntop'un milli formayla Kazakistan'a attığı golle kazandığı ödülü, 2009 yılında Cristiano Ronaldo, 2011'de ise Neymar aldı.

'Fair Play' Ödülü Özbekistan'a

FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi Özbekistan Futbol Federasyonu (UFF) oldu. UFF, en az sarı ve kırmızı kart alma, pozitif oyun, rakibe ve hakeme saygı ve seyirciler ile yetkililerin birbirine davranışları temel alınarak yapılan sıralamada, 498,84 puan ile en yakın rakibi İran'ın 16,37 puan önünde Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) 2012 Fair Play Ödülü'ne layık görülmüştü.