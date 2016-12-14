T24 LogoT24 Logo
Spor

Yılın en iyi Afrikalı genci Galatasaray'da!

Sidiki Maiga bir süre önce Porto ile görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti

14 Aralık 2016 12:23

Galatasaray 'Yılın En İyi Afrikalı Genç Futbolcusu' ödülüne aday gösterilen 17 yaşındaki Malili Sidiki Maiga'yı denemeye aldı.

Galatasaray, scout ekibinin geçen yıl Şili'de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda dikkatini çeken Sidiki Maiga'yı Florya'ya getirdi.

17 yaşındaki kanat oyuncusu o turnuvada 3 gol atarak Mali'nin en golcü ismi olmuştu.

 

Porto transferi olmadı

 

Ülkesinin Bamako takımında forma giyen Maiga daha önce genç yetenek avcısı Porto kulübü ile görüşmüş ancak transferi gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da bir süre denenecek olan Maiga Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından verilecek 'Yılın En İyi Afrikalı Genç Futbolcusu' ödülü için Arsenal'li Alex Iwobi (Nijerya) ve Atalanta'lı Franck Kessie (Fildişi Sahilleri) gibi isimlerle yarışıyor.

ETİKETLER

Sidiki MaigaPortoGalatasarayAfrika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24