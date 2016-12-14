Yılın en iyi Afrikalı genci Galatasaray'da!

Galatasaray 'Yılın En İyi Afrikalı Genç Futbolcusu' ödülüne aday gösterilen 17 yaşındaki Malili Sidiki Maiga'yı denemeye aldı.

Galatasaray, scout ekibinin geçen yıl Şili'de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda dikkatini çeken Sidiki Maiga'yı Florya'ya getirdi.

17 yaşındaki kanat oyuncusu o turnuvada 3 gol atarak Mali'nin en golcü ismi olmuştu.

Porto transferi olmadı

Ülkesinin Bamako takımında forma giyen Maiga daha önce genç yetenek avcısı Porto kulübü ile görüşmüş ancak transferi gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da bir süre denenecek olan Maiga Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından verilecek 'Yılın En İyi Afrikalı Genç Futbolcusu' ödülü için Arsenal'li Alex Iwobi (Nijerya) ve Atalanta'lı Franck Kessie (Fildişi Sahilleri) gibi isimlerle yarışıyor.