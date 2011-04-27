-YILIN DÜĞÜNÜNE 2 GÜN KALDI LONDRA (A.A) - 27.04.2011 - İngiltere kraliyet düğününe iki gün kala, gelin ve damadı yakından görmek isteyen çok sayıda kişi, Westminster Kilisesi önünde çadır kurarak şimdiden yerlerini aldı. İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile nişanlısı Kate Middleton'ın cuma günü yapılacak düğünü nedeniyle dünyanın dört bir yanından gelen kişiler ile İngiliz vatandaşları için heyecanlı bekleyiş başladı. Genç-yaşlı birçok kişi, düğün törenine davetlileri, gelin Kate Middleton ve damat Prens William'ı yakından görmek için şimdiden yerlerini ayarladı. Düğünün yapılacağı tarihi Westminster Kilisesinin girişinin karşı kaldırımına çadırlar kuran bazı kişiler, giydikleri ilginç kıyafetlerle de dikkati çekiyor. İngiliz bayrağı motifli şapkalar takan, üzerinde Kate ve William'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen bu kişiler, getirdikleri uyku tulumlarında geceyi geçiriyor. Düğün günü yaklaştıkça renklenen Londra sokaklarına, şarkıların ve marşların çalınacağı hoparlörler yerleştirildi, caddeler bayraklarla süslendi. Şehrin parklarında çiftin maskeleri, Prens William'ın Middleton'a hediye ettiği, annesi Prenses Diana'nın nişan yüzüğünün taklidi gibi çeşitli hediyelik eşyaların satıldığı küçük dükkanlar açıldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC gibi bazı basın kuruluşları ise şimdiden canlı yayın yapacakları kameraları sokaklara kurdu. Westminster Kilisesi ve Buckingham Sarayının karşısına ise prefabrike televizyon stüdyoları inşa edildi ve birçok basın kuruluşu buradaki stüdyolardan yayınlarına şimdiden başladı. İngiliz televizyon kanallarının birçoğunda her akşam Kate ve William'ın St. Andrews Üniversitesinde başlayan aşklarını konu alan belgeseller yayımlanıyor. Sadece halk için değil, düğünü takip edecek basın için de çiftin bir kare fotoğrafını çekmek önemli olacak. Örneğin bir fotomuhabirinin, çiftin evlendikten sonra atlı arabayla gideceği ve Kraliçe 2. Elizabeth ile birlikte balkona çıkarak halkı selamlayacağı Buckingham Sarayı karşısındaki bir kişilik yeri, 900 sterline (yaklaşık 2,250 TL) satıldı. Yerel saatle 11.00'de (TSİ 13.00) başlayacak düğün töreninin sona ermesinin ardından, çiftin atlı arabada halkı selamlayarak düğün resepsiyonunun verileceği Buckingham Sarayına gitmesi, yaklaşık bir buçuk saat sonra ise Prens William ve Kate Middleton'ın Buckingham Sarayının balkonuna çıkması bekleniyor.