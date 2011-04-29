-YILIN DÜĞÜNÜ BAŞLIYOR LONDRA (A.A) - 29.04.2011 - İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile nişanlısı Kate Middleton'ın dünyaevine gireceği tören öncesi, davetliler Westminster Kilisesi'ne gelmeye başladı. 1900 kişinin davetli olduğu törene gelenlerin çoğu çiftin aileleri, akrabaları, tanıdıkları ve arkadaşlarından oluşuyor. Dünya genelindeki Kraliyet ailesi mensuplarının yanı sıra İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden yaklaşık 60 temsilcinin katıldığı düğünde, İngiltere ile diplomatik ilişkileri olan diğer tüm ülkelerin İngiltere'ye akredite Büyükelçileri de bulunuyor. Türkiye'yi düğünde Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz temsil ediyor. Düğünün davetlileri arasında ünlüler de var. İngiliz şarkıcı ve besteci Sir Elton John, Victoria ve David Beckham düğüne katılacak ünlülerden bazıları. Obama çifti ise 24 Mayıs'ta İngiltere'ye yapacakları resmi ziyaret nedeniyle düğünde bulunmuyor. İngiltere'nin eski Muhafazakar Partili başbakanlarından Margaret Thatcher ve Sir John Major'ın davet edildiği törene, Thatcher hastalığı nedeniyle katılamıyor. Ülkede 1997-2007 yılları arasında başbakanlık yapan Tony Blair'e ve halefi Gordon Brown'a davetiye gönderilmedi. Düğüne davet edilenlerle ilgili son kriz ise dün yaşandı. Suriye'de devam eden şiddet olayları nedeniyle Suriye'nin Londra Büyükelçisi Sami Hiyami'ye yapılan davet geri çekildi. Bahreyn Prensi Salman Bin Hamid El Halife ise ülkesinde devam eden karışıklık nedeniyle düğüne katılamayacağını günler öncesinden açıklamıştı. Davetliler arasında 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın ailesi Spencer'lar da bulunuyor. Bu arada, Westminster Kilisesi'nin davetlilere kapılarını açmasının ardından, kilisenin içine ağaçlar konulduğu dikkati çekti. -CAMBRIDGE DÜK VE DÜŞESLİĞİ- Düğün öncesi merak edilen bir konu da Kraliçe 2. Elizabeth'in Prens William ve Kate Middleton'a vereceği unvanlardı. Buckingham Sarayı bu sabah Kraliçe'nin torununa Cambridge'in düklüğünü verdiğini açıkladı. Kate Middleton da böylece Cambridge Düşesi oldu. Cambridge, üniversite şehri olmasıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle biliniyor. Düklük, İngiliz asillerine verilen en yüksek unvan. Ancak İngiliz basını, Kraliçe'nin Cambridge Düklüğünü vermesine karşın, halkın ve basının çifte "Cambridge Dükü William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine" yerine, Prenses Diana'da olduğu gibi "Prens William ve Prenses Kate" demeyi tercih edeceğini aktarıyor. -DÜĞÜN KONVOYUNUN GÜZERGAHI DOLU, HAVA İSE BULUTLU- Gelin Kate Middleton ve damat Prens William'ı yakından görmek isteyen İngilizler ve binlerce turist ise çiftin geçeceği güzergahtaki kaldırımları doldurdu. Yaklaşık 600 bin kişinin düğün dolayısıyla Londra sokaklarında ve parklarında olduğu tahmin ediliyor. İngiliz polisi, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı. 5 bin polisin görev yaptığı tören öncesinde, düğünü izlemek için sabahın erken saatlerinde tören alanına gelmeye başlayan İngiliz vatandaşları ve turistler alana tek tek aranarak alındı. "Youtube"dan canlı olarak yayımlanan ve dünya genelinde 180 farklı ülkeden yaklaşık 2 milyar kişinin televizyon ekranlarından izlemesinin beklendiği düğün gününde, başkent Londra'da hava bulutlu ve 19 derece. Özellikle düğün konvoyunun yapılacağı sırada yağmur yağması ihtimaline karşı önlem alındı. Çiftin halkı selamlayacağı atlı araba, yağmur yağması halinde camekanlı ve üstü kapalı başka bir atlı arabayla değiştirilecek. -SARAYDA RESEPSİYON, SOKAKLARDA PARTİ VAR- Kraliçe 2. Elizabeth, düğünün ardından çiftin karı-koca olarak ilk gecelerini geçirecekleri Buckingham Sarayı'nda 600 kişinin davetli olduğu bir resepsiyon verecek. Ülke genelinde ise yaklaşık 6 bin sokak partisi ile düğün kutlanacak. İngiltere Başbakanı David Cameron da başbakanlık konutunun bulunduğu "Downing Street"te düzenlenecek sokak partisine katılacak. Kraliyet düğününün İngiliz ekonomisine katkısının 620 milyon sterlini bulması bekleniyor. -DÜĞÜNÜ MEDYA ORDUSU TAKİP EDİYOR- Aylardır merakla beklenen ve hazırlanılan Kraliyet düğününü, dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 8 bin basın mensubu takip ediyor. Westminster Kilisesi ve Buckingham Sarayı'nın karşısına kurulan prefabrike televizyon stüdyolarında ve oluşturulan platformlarda çok sayıda basın kuruluşu yayın yapıyor. -SON DURAK BUCKINGHAM SARAYI- Westminster Kilisesi'ndeki törenin sona ermesinin ardından Prens William ve Kate Middleton, atlı arabada halkı selamlayarak resepsiyonun verileceği Buckingham Sarayı'na gidecek. Çiftin geçeceği rotada, parlamento meydanı, parlamento, ünlü çan ve saat kulesi Big Ben, Başbakanlığın ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi ve Buckingham Sarayı'na giden Mall caddesi bulunuyor. Prens William ve Kate Middleton'ın, yaklaşık 15 dakikalık yolculuk sonrasında Buckingham Sarayı'ndaki balkona çıkarak halkı selamlaması bekleniyor.