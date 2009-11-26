Yılın CEO'su Süreyya Ciliv

T24 - Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'e, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Dünya İletişim Ödülleri- World Communication Awards 2009 (WCA)" töreninde "Yılın CEO'su" ödülü verildi.



Londra'daki Hilton Park Lane otelinde düzenlenen, iletişim ve telekomünikasyon alanında dünyanın en iyilerinin belirlendiği WCA törenine, telekomünikasyon şirketlerinden üst düzey yöneticiler, yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl WCA kapsamında ilk kez verilen, "yılın CEO'su" ödülüne Turkcell Genel Müdürü Ciliv'in, Türkiye'deki iletişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine yaptığı katkı, Turkcell grup çalışanlarını sürekli yenilikçiliğe yönlendirmesi ve başarılı çalışmaları dolayısıyla layık görüldüğü belirtildi.

11 telekomünikasyon yöneticisi arasından bu ödülü alan Ciliv, törenin ardından A.A muhabirinin sorularını yanıtlarken, ödülü almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Devlet bursuyla okumuş, yatılı okumuş, sonra da çok çalışmış bir Türk vatandaşı olarak, dünyada kendi konumuzda birinci olmaktan çok mutluluk, gurur duyuyorum. Darısı birçok Türk gencinin başına diyorum. Bu bütün Türk gençlerine, iş adamlarına güven vermeli. Gerçekten dünyada hiç kimseden eksiğimiz yok, fazlamız var. Çalışınca, teknolojiye inanınca dünyada birinci olmak mümkün."

WCA'nın, dünya telekomünikasyon alanının Oscarları olduğunu söyleyen Ciliv, Turkcell'in ayrıca bu ödül töreninde yılın CEO'su dahil 5 ayrı kategoride finale kaldığını vurguladı. Turkcell takımı olarak hiçbir konuda ikinciliği kabul etmediklerini belirten Ciliv, takım çalışmasının önemini vurguladı.

Turkcell, WCA 2009'da, "En iyi içerik servisi", "En iyi cihaz stratejisi", çevre dostu ödül "Yeşil ödül" ve "En iyi değişiklik yaratan" kategorilerinde finale kaldı.



İlk tedbir Başbaka Erdoğan'dan

Ödülü aldıktan birkaç dakika sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini ifade eden Ciliv, "Bu da benim hayatımdaki en mutlu anlardan bir tanesiydi, çok duygulandırdı beni" dedi.

Turkcell'in bu başarıyı yakalamasının, Türkiye'nin dünyanın en iyi ekonomileri arasına girmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Ciliv, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Süreyya Ciliv ayrıca, Turkcell'i destekleyen tüm Türk vatandaşlarına ve müşterilere de teşekkür etti ve şunları kaydetti:

"İnşallah bu ve benzeri başarılar diğer sektörlerdeki, diğer Türk firmalarına da örnek olacak ve onlara güven verecektir. Biz de Turkcell olarak, dünyadaki en gelişmiş iletişim teknolojilerini bütün sektördeki iş ortaklarımıza sunacağız, onlarla beraber dünyada birincilikler yaratmak için takım halinde çalışacağız."



"İlk önce komşu ülkelerdeki fırsatlar"

Süreyya Ciliv, Turkcell'in İngiltere'deki telekomünikasyon pazarına ilgisine ilişkin bir soru üzerine de, dünyadaki fırsatları kolladıklarını ve en yeni teknolojilerle Türkiye ve dünyadaki başarılarının diğer ülkelere nasıl taşınabileceği konusu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yönetim kolaylığı açısından ilk önce komşu ülkelerdeki fırsatları değerlendirme niyetinde olduklarını belirten Ciliv, "Ama ilerde daha büyük ülkelerde de fırsatları kollama şansımız olur inşallah" dedi.

Bu arada Ciliv, törene katılan Türk gazetecilerle yaptığı sohbette de, Turkcell'in güçlü bir takım olduğunu kaydederek, üç sene öncesine göre bugün Turkcell'in 50 bin çalışanıyla daha güçlü olduğunu vurguladı. Turkcell'in teknoloji dünyasının sunduğu ve sunacağı fırsatları iyi değerlendirdiğini ve takım çalışmasına büyük önem verdiğini söyleyen Süreyya Ciliv, 3G teknolojisinden de bahsetti.

Turkcell'de 3G teknolojisi ile yeni bir dönemin başladığını ve bundan heyecan duyduklarını ifade eden Ciliv, birçok bilgiye artık internetin cebe girmesiyle kolaylıkla ulaşılabildiğini anlattı.



Civil, sektörden gelen oylarla seçildi

Dünya telekomünikasyon ve iletişim sektörünün en iyilerini 11 yıldır ödüllendiren WCA, "Yılın CEO'sunu" seçmek için, 2008-2009 yıllarında işinde fark yaratan ve bulunduğu sektörün gelişmesi için çaba gösteren 11 yöneticiyi belirledi.

Aralarında, Zain Grup, Mobily, Portekiz Telekom, Orange, Batelco ve Mobilink gibi telekomünikasyon şirketlerinin yöneticilerinin bulunduğu listeden birinci, dünyadaki iletişim sektörü çalışanlarının oyları sonucu belirlendi. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, bu oylama sonucu bu yılki WCA'de "Yılın CEO'su" ödülünü aldı.





Süreyya Civil kimdir?

1958 yılında Zonguldak'ta doğdu. 1977'de 19 yaşında eğitimini sürdürmek için ABD'ye gitti. Universty Of Michigan'da, endüstri mühendisliği ile birlikte bilgisayar mühendisliği eğitimi aldı. 3.5 yılda, Universty of Michigan'dan iki diploma ile mezun oldu.

1981 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, Harvard Business School'da iki yıl iş idaresi yüksek lisansı aldı. 4.5 sene Metagraphics'de çalıştı. Buradan ayrıldıktan 8 ay sonra, Metagraphics'in en büyük ortağı oldu.

1987 yılında ABD'li bir arkadaşı ile Novasoft'u kurdu. Daha sonra IBM'in de ortak olduğu firma, Gartner Group tarafından 'en vizyonel şirket' seçildi.

1997 yılında Türkiye'ye dönerek Microsoft Türkiye'nin genel müdürlüğünü üstlendi. Bu görevi 3 yıl yürüttükten sonra şirketin ABD'deki merkezine transfer oldu. 2000 yılından sonra ABD'de Microsoft Global Satış, Pazarlama ve Hizmet Grubu'nda çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

En son Microsoft Global Saha Hazırlık Stratejileri ve Sistemleri'nde Genel Müdür olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası. 9 Ocak 2007 tarihiden itibaren Turkcell Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.

