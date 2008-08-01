Yılın çaylağı Kevin Durant

Tempo24-



Çok başarılı bir sezonu geride bırakan 19 yaşındaki Kevin Durant, yılın çaylağı ödülünün sahibi oldu. Seattle SuperSonics tarihinde yılın çaylağı ödülünü kazanan ilk oyuncu olan Durant, 2004-2005 sezonundan bu yana takımının en skorer oyuncusu olarak bu ödülü kazanan ilk isim olmayı başardı.



NBA'de ilk sezonunu geçiren oyunculara sayı, asist ve serbest atış yüzdesinde öncülük eden genç yıldız, bu sezon 20.3 sayı ortalaması yakalayarak 2003-2004 sezonunda maç başına 21 sayı üreten Carmelo Anthony ve 20.9 sayı ortalaması tutturan LeBron James'ten sonra en yüksek sayı ortalaması yakalayan isim oldu.



Seattle SuperSonics, kulüp tarihinin en kötü sezonunu geçirmesine rağmen sergilediği bireysel performansla göz dolduran Durant, Mart ayında yaklaşık yüzde 53 saha içi isabetiyle 21.8 sayı ortalaması tutturmayı başardı.



Yıldız oyuncunun yılın çaylağı ödülü için en büyük rakibi olarak ise, 10.1 sayı ve 9.7 ribaunt ortalamasıyla Atlanta Hawks'ın son 9 yıl içinde ilk kez play-off'lara kalmasında önemli rol oynayan Al Horford gösteriliyordu.



2007 yılında Portland Trail Blazers tarafından birinci sırada seçilen Greg Oden'ın dizinden ameliyat olarak sezonu kapatmasıyla birlikte Seattle SuperSonics tarafından ikinci sırada seçilen Kevin Durant'ın, yılın çaylağı ödülünü kazanması bekleniyordu.

