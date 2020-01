Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasından Vakıfbank'tan sonra TÜKÇEV de çekildi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışma sponsorluğundan Vakıfbank'ın ardından şimdi de Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) çekildi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda başta “Kırmızılı kadın” olmak üzere Gezi eylemlerinden kareler de yer almıştı. Vakıfbank konu ile ilgili neden çekildiğine dair halen bir açıklama yapmazken, bu kez de TÜKÇEV'in çekildiği haberi geldi. TÜKÇEV'in çekilme gerekçesi de bilinmiyor.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yılın Basın Fotoğrafları 2014 Yarışması’nda Çevre Kategorisi’ne ismini veren Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı da desteğini çektiğini açıklamıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasını 29 yıldır olduğu gibi gelecekte de sürdürecektir. Dernek olarak yaptığımız bu organizasyonda her yıl Türkiye’nin basın fotoğrafçılığı alanındaki en yetkin isimlerini jürimize davet ediyoruz. Her biri gazetecilik ve foto muhabiliği adına Türkiye’de önemli işlere imza atan bu isimleri jürimizde ağırlamaktan onur duyduk. Farklı kuruluşlardan davet ettiğimiz jürinin seçimine sonuna kadar saygı duyuyor, seçilen her bir karenin de arkasında duruyoruz. Burada ödül alan ve yarışmaya gönderilen her bir kare fotoğraf, foto muhabiri meslektaşlarımızın hayatları pahasına imza attıkları birer tarihi belgedir."