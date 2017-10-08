'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasında DHA muhabirlerine ödül

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - MERKEZİ Diyarbakır\'da bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti\'nce (GGC) bu yıl 32\'ncisi düzenlenen \'Yılın Başarılı Gazetecileri\' yarışmasında, ödül kazanan Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır Muhabiri Felat Bozarslan ile Şanlıurfa Muhabiri Ali Leylak ödüllerini aldı.

GGC\'nin Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki lokalinde düzenlenen törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı eski Yardımcısı Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır Başkanı Muhammed Akar, CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Mehmet Ali Dim, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Dicle EDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, DOGUNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç ve basın mensuplarıyla yakınları katıldı.

Konuşmalardan sonra geçilen ödül töreninde, yazılı haber dalında Diyarbakır Muhabiri Bozarslan\'a \'Dramı bitmeyen çocuk gelin\' haberiyle birincilik, Şanlıurfa Muhabiri Leylak\'a ise \'Şanlıurfa\'da 5 kişilik aile gardıropta yaşıyor\' haberiyle ikincilik ödülü verildi.



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