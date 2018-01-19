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Spor

Yılın Altın Adamları Ampute Milli Takımı oldu

Abdullah Avcı yılın spor adamı seçildi İSTANBUL,(DHA) Ceylan İnşaat 16'ncı Türkiye Spor Ödülleri'nde basın ve jüri özel ödüllerinin sahipleri belli oldu

19 Ocak 2018 18:38

Abdullah Avcı yılın spor adamı seçildi

İSTANBUL,(DHA)

Ceylan İnşaat 16\'ncı Türkiye Spor Ödülleri\'nde basın ve jüri özel ödüllerinin sahipleri belli oldu.
İMedipol Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı Yılın Spor Adamı seçilirken, Trabzonsporlu Milli Futbolcu Olcay Şahan Altın Ayakkabı Özel Ödülü\'ne layık görüldü. 2017 yılında Avrupa şampiyonu olarak gururumuz olan Ampute Milli Takımı da Yılın Altın Adamları ödülünü kazandı
Spor Türkiye tarafından bu yıl 16\'ncısı düzenlenen Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri\'nde yılın basın ödülleri ve jüri özel ödülleri açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak\'ın da katılması beklenen, 22 Ocak Pazartesi günü Hilton İstanbul Bomonti Conference Center\'da düzenlenecek törende kazananlar ödülleriyle buluşacak.
İşte Yılın Basın Ödülleri:
Yılın Spor Kanalı: TRT Spor
Yılın Futbol Programı: \"Oyun Kurucu\", Bein Sports
Yılın Spor Sunucusu: Ersin Düzen, Stadyum, TRT Spor
Yılın Spor Yazarı: Atilla Türker, Habertürk Gazetesi
Yılın TV Spor Yorumcusu: Erman Toroğlu, A Spor
Yılın Spor Gazetesi: Fotomaç Gazetesi
Yılın TV Spor Muhabiri: Onur Tuğrul, NTVSpor
Yılın Gazete Spor Muhabiri: İsmail Er, Hürriyet Gazetesi
Yılın Basın Spor Projesi: Spor Masası, Anadolu Ajansı
Yılın Spor Servisi: Doğan Haber Ajansı
Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı: Bein Sports 
Yılın Spor Dergisi: Fitbol Dergisi
Yılın Spor Programı: \"Gol\", NTVSpor, Emek Ege ve Mert Aydın 
Yılın Genç Sunucusu: Tugay Kosova, Sports Tv

Jüri özel ödüllerini kazananlar ise şöyle sıralandı: 
Altın Ayakkabı Özel Ödülü: Olcay Şahan, Trabzonspor
Yılın Altın Adamları: Ampute Milli Takımı
Yılın Altın Kadınları: Vakıfbank Voleybol Takımı
Yılın Spor Adamı: Abdullah Avcı, İstanbul Başakşehirspor Futbol Kulübü 
Basketbol Üstün Hizmet Ödülü: Ergin Ataman, Anadolu Efes
Yılın Genç Sporcusu: Beytullah Eroğlu
Yılın Futbol Yöneticisi: Ali Düşmez, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASFK) Genel  Başkanı

(FOTOĞRAFLI)

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