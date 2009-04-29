'Yılın adamı' Ersan İlyasova

İspanya 1. Basketbol Ligi’nde Regal Barcelona’da forma giyen Ersan İlyasova’ya ‘Yılın adamı’ yakıştırması yapıldı.



Spor gazetesi AS’da Martin Tello imzalı yazıda, “Eğer ACB’nin en büyük yıldızını seçmek gerekirse bu konuda şüphem yok: Ersan İlyasova” denildi.

15 Mayıs’ta 22 yaşına girecek milli basketbolcunun Barcelona’da ve ACB liginde ‘farkı ortaya koyan oyuncu’ olduğunu belirten AS, “Gerek bireysel gerekse kolektif oyunda çok etkili oldu ve seyirciye zevk verdi. Dört dörtlük oyuncu, örnek biri ve sahada her şeyi yapabilen bir orkestra şefi. Boyalı alanın gerek içinde gerekse dışında aynı rahatlıkla sayı atıyor, çok yukarıda ribaunt alıyor ve hızlı” ifadelerini kullandı. (aa)



