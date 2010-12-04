-YILDIZ: ''LPG'DEKİ ARTIŞ DIŞ ETMENLERDEN'' ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, (LPG fiyatlarındaki ani yükselme) şu anda dış etmenlerin daha tesirli olduğunu düşünüyorum''dedi. Bakan Yıldız, LPG fiyatlarındaki ani yükselmeye ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: ''Bizim piyasaya müdahale etmemiz söz konusu değil. Ne benzin ne motorin ne de LPG piyasasına müdahalemiz söz konusu olamaz. Otomatik fiyatlama mekanizmasıyla devam ediyor. Yüzde 90-92'si tamamen ithalata dayalı bir kaynağın verilerini tespit etmek yine ithal kaynaklar aracılığıyla oluyor. Japonya'da, Avrupa'da yaşanan aşırı soğuğun bu yerlerdeki rafine merkezlerinde çıkan petrol ürünleri üzerinde de etkisi olduğunu görüyoruz. İç etmenler var, dış etmenler var. Şu anda dış etmenlerin daha tesirli olduğunu düşünüyorum.''