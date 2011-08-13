-Yıldızlardan iyi başlangıç ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye, Cezayir'i 3-0 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada Polonya, Mısır karşısında sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Yıldız Kızlar, yarın grubundaki ikinci maçında Mısır ile karşılaşacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Salon: TVF Başkent Hakemler: Perez Perez (Küba) xxx, Harald Sodja (Avusturya) xxx Türkiye: Çağla Akın xx, Şeyma Ercan xx, Kübra Akman xx, Ece Hocaoğlu xxx, Damla Çakıroğlu xxx, Ceylan Arısan xxx (Dilara Bağcı xxx, Aslı Kalaç xxx, Buket Yılmaz xx, Sabriye Gönülkırmaz xx, Ecem Alıcı xx, Nursevil Aydınlar xx) Cezayir: Akroun Sarah xx, Bayou Lozia x, Khelifi Yasmine x, Belhocine Sarra x, Bourihane Celia x, Achour Dallal Merwa x (Ayadi Chamez x, Azamoum Celia x, Dali Wissem Samia x, Hammouche Nawel ?, Djebbar Dalia ?) Setler: 25-8, 25-13, 25-14 Süre: 64 dakika (19, 23, 22)