Yıldızlara göre avantaj Fenerbahçe'de

T24 - Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum, sahip olduğu Akrep burcunun mücadeleci, savaşçı yönünü ortaya koyarken, Galatasaray teknik direktörü Frank Rijkaard terazi burcunun hareketli, dengeli ve iyi iletişim kuran yönlerini ortaya koyuyor.



Bugün (25 Ekim 2009) Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin astrolojik yorumunu yapan ve yıldızların Fenerbahçe'yi gösterdiğini belirten Milliyet Gazetesi yazarı R. Hakan Kırkoğlu'nun "Fenerbahçe avantajlı" başlıklı yazısı şu şekildedir:



Fenerbahçe avantajlı / R. Hakan Kırkoğlu / 25 Ekim 2009



24 Ekim 1953 doğumlu Christoph Daum, Akrep burcunun mücadeleci, güçlü bir direnç sahibi, savaşçı yönünü ortaya koymakta. Haritasında Boğa burcundaki Ay ise, dayanıklı, sabırlı, istikrarlı karakterini daha da fazla arttırmakta.Rijkaard ise denge ve uyumu gösteren Terazi burcunda doğmuş. Terazi hareketli, iyi iletişim kuran ve diplomatça davranan özellikler yansıtır.



Derbinin astrolojik haritasını incelediğimizde Ay’ın, Oğlak burcunun son derecesinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, saat 21:12’ye kadar olan gelişmeler mücadele, kısıtlamalar, tam olarak emin olamama ve sıkışıklıklar söz konusu. Maç sürecinde 21:12’den sonra ortaya çıkacak olan sonuçlar farklı açılımlar ve skoru değiştirebilecek durumlar ortaya koymakta. Maçın ikinci yarısındaki gelişmelerin maçın seyrini değiştirmesi söz konusu olacak.



Maç süresinceki etkilere bakıldığında, Daum’un haritasının genel olarak daha avantajlı olduğu anlaşılmakta. Rijkaard’ın haritası oldukça zorlayıcı bir Mars transiti altında görülmekte. Bu bakımdan, Galatasaray’ın kötü bir sonuç alması durumunda, Rijkaard’ın baskı altında olacağını görebiliriz. Eğer Daum maç süresince yanıltıcı kararlara sürüklenmez ve dikkatsizlikler yapmazsa, istediği sonucu elde edebilecek. Daum ve Rijkaard’ın doğum saatlerini bilemediğimiz için kesin bir sonucu hemen söyleyemesek de, Fenerbahçe bu derbiden bir zaferle ayrılabilir.



FB-GS maçında saat 20:19’dan sonra FB’nin daha akıcı ve sonuç alabileceği hareketlere girişebileceğini söyleyebiliriz. Kuşkusuz maçın ikinci yarısında özellikle 21:12’den sonra, son dakikalardan gelebilecek gollerin sonucu etkileyeceğini söylemeliyiz. Bu bakımdan sürprizlere de hazırlıklı olmalıyız.