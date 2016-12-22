Yıldızlar teröre karşı sahaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başta olmak üzere futbol ailesi, Türkiye'nin son dönemde maruz kaldığı terör saldırıları karşısında milletin yanında olduğunu göstermek ve teröre karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde "Şehitlere saygı maçı" düzenlendi. Maç, 4-3 yerli karmasının üstünlüğü ile sona erdi.

Maç öncesi sabaha Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş beraber sahaya çıkarken uzun süre de sohbet ettiler.

Başlama saat 20.00 olarak belirlenen maçta 40 dakikalık gecikme yaşandı.

Yerli Yıldızlar, maçın 23. dakikasında Emre Belözoğlu’nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra tüm futbolcular asker selamı verdi.

Maçın 35. dakikasınad gol bulan Selçuk kırmızı takımın ikinci golüne imza atan isim oldu.

Yabancılar karmasında oynaya Fenerbahçeli De Souza, Selçuk'un golünün hemen ardından ağları havalandırarak beyaz takımın ilk golünü buldu.

Mehmet Akyüz 42. dakikada bulduğu golle kırmızı takımı 3-1 öne geçirdi.

Rizesporlu Kuweike de ağları havalandırıyor; Yerli karması (kırmızı) 3- 2 Yabancı karması (beyazlar)

Selçuk ikinci golünü atıyor; Yerli karması (kırmızı) 4- 2 Yabancı karması (beyazlar)

Kuweike yeniden gol buluyor; Yerli karması (kırmızı) 4- 3 Yabancı karması (beyazlar)

Erdoğan: Bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz

Erdoğan'ın maç öncesi yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

"Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor.

"Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir.

"Her yıldız bir şehittir, bayrakları bayrak yapan üstündeki vatandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekarede tek vatan. Öyle Güneydoğu'da şöyle olacakmış, şurada şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz.

"Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Tek devlet. Böylece birbirimize sarılacağız. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."

"Bütün biletler bitti"

Kulüpler Brliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, "35-40 milyon TL'yi bulduk bağışta. Bütün biletler bitti. Bu maçın galibi Türkiye olacak" dedi.

Organizasyonun sponsorluk gelirleri, bağışlar ve yayın haklarından elde edilecek gelirler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla şehit ailelerine bağışlanacak.

Organizasyon kapsamındaki bağışlar, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfının TR71 0006 2001 0510 0006 2976 36 numaralı bağış hesabına yapılabilecek.

Yıldızlar karması kadrosu

"Yıldızlar Karması" maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle:

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).

Maç öncesi sıkı güvenlik önlemi

Maç öncesinde stat çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Kesilen yolların başlarına ekip arabalarının yanı sıra TOMA'ların da olduğu görüldü.

3 değişik noktada önlem. Stada girmek için yapılan 3 ayrı güvenlik noktasında da üst araması yapıldı. Ayrıca kimlik kontrolü de geçekleştirildi.



Son güvenlik noktasına gelindiğinde üst araması ve kimlik kontrolünün gerçekleşeceği bölgede yaşanan olay dikkat çekti. Beşiktaş Kulübü yöneticisi Ahmet Nur Çebi kimlik ve üst araması yapılacağı yerden geçmek istedii. Ancak görevliler üst araması yapılacağını söyleyince Çebi ‘’ Beni tanımıyor musun?’’ dedi. Yanındaki kulüp çalışanı ise yöneticimiz dedi. Ancak görevli ‘Hayır tanımıyorum Herkes kontrolden geçecek’’ diyerek kimliğini istedi.



Polis, asker ve Cumburbaşkanlığı özel korumaları ayrıca sivil polisler bir arada çalışarak güvenliği sağladı.