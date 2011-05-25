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Ekonomi

YILDIZLAR SSS HOLDİNG EK SÜRE İSTEDİ ANKARA (A.A)

25 Mayıs 2011 15:54

-YILDIZLAR SSS HOLDİNG EK SÜRE İSTEDİ ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Yıldızlar SSS Holding, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'nin devri için Özelleştirme İdaresi Başkanlığından ek süre talebinde bulundu. Yıldızlar SSS Holdingten yapılan açıklamada, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11 Nisan 2011 tarihli kararı ile Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'deki ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'deki yüzde 100 oranındaki hisselerin özelleştirilmesi için açılan ihalede, nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda toplam 3 milyar 990 milyon dolar bedelle en yüksek teklifin verildiği, ihale şartnamesi çerçevesinde de söz konusu dağıtım şirketlerinin şirkete satılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı. Bu itibarla, ihale bedelinin yatırılması ve ardından hisse satış sözleşmesinin imzalanması için 31 Mayıs 2011 tarihinde saat 18.00'e kadar süre verildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Ancak, söz konusu ihaleler ile ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları ve Rekabet Kurulu incelemesi gibi bürokratik işlemlerin 8 ay gibi uzun bir sürede tamamlanması göz önünde bulundurulduğu takdirde, finansman temini açısından şirketimize verilen 45 günlük sürenin yeterli olamadığı açıkça görülmektedir. Kurum olarak bu ihaleleri almakta kararlıyız. Bu nedenle yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşları nezdinde finansman temini çalışmalarımız devam etmektedir. Bu işlemlerin tamamlanması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığından ek süre talebinde bulunduk.''

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