-Yıldızlar parladı ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - Türkiye, Avrupa Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda (D) Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 66-56 yendi. İtalya'da düzenlenen şampiyonada Sırbistan karşısında maça iyi başlayamayan Milliler, ilk çeyreği 12-11 geride tamamladı. İkinci periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan Sırbistan, ay yıldızlılar karşısında hücumda etkili oldu ve devreyi 28-23 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte oyunun hem hücum, hem de savunma kısmında daha iyi bir görüntü çizen Türkiye, rakibini kötü şut seçimlerine zorladı. Takımlar, son çeyreğe 43-43 eşitlikle girdi. Final periyodunda hücumlardan boş dönen ve skor üretmekte zorlanan Sırbistan karşısında rahat bir oyun sergileyen Yıldız Milliler, maçtan 66-56 galip ayrıldı. Türkiye, bu galibiyetin ardından (D) Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak, bir üst tura yükseldi.