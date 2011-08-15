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Spor

Yıldızlar filede tur atladı ANKARA (A.A)

15 Ağustos 2011 02:18

-Yıldızlar filede tur atladı ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda (A), (B), (C) ve (D) Grupları'nda son maçlar bugün tamamlandı. Türkiye, grubunu lider tamamlayarak 2. tur (E) Grubu'na yükseldi. Şampiyonanın statüsüne göre gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar 2. turda (E) ve (F),  3. ve 4. olanlar ise 2. turda (G) ve (H) Grupları'nda mücadele edecek. (E) ve (F) Gruplarında 1. ve 2. olan takımlar yarı finale yükselirken, 3. ve 4. olan takımlar 5-8'incilik maçları oynamaya hak kazanacak. (G) ve (H) Gruplarının 1. ve 2. takımları 9-12'incilik, 3. ve 4. takımları ise 13-16'ncılık için karşı karşıya gelecek. Şampiyonada verilecek bir günlük aranın ardından 2. tur, 16 Ağustos Salı günü yapılacak maçlarla start alacak. (A), (B), (C) ve (D) Grupları'nda bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve son puan durumları şöyle: -(A) Grubu- /* Cezayir - Mısır: 1 - 3 (19-25, 13-25, 25-20, 18-25) Türkiye - Polonya: 3 - 0 (25-23, 25-17, 25-15) TAKIMLAR              O    G    M    AS    VS    PUAN ----------------------------------------------------- 1. Türkiye            3    3    -     9     -     9    2. Polonya            3    2    1     6     3     6 3. Mısır              3    1    2     3     7     3 4. Cezayir            3    -    3     1     9     - */

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