Yıldız'dan ABD'ye: Nükleer santral yapmayıp, domates biber mi satacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Amerika’ya sitemde bulunarak, “Ben 22 milyar dolarlık nükleer santralı stratejik ortağım Amerika ile yapmayacaksam, hangi projeyi yapacağım, domates biber mi satacağım” dedi.

Bakan Taner Yıldız, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir ve Hürriyet muhabirlerine yaptığı açıklamada, ikinci nükleer santralla ilgili Çin ve Japonya ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bakan Yıldız, Amerika’ya da sitem etti. İkinci nükleeri alan firmanın üçüncü santralın zemin etüdlerini de yapacağını kaydeden Bakan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

Nükleerde üçlü teklif

“Sinop’ta kurulacak ikinci nükleer santralla ilgili bize gelen tekliflerden biri Japonlardan. Çin’in teklifi de iki türlü, bir kendisiyle bir de Fransızlarla çalışma ihtimali. Fransa belirleyici ve ana moderatör değil, alt yüklenici. Dünyadaki nükleerin yarısı Amerika, Fransa ve Japonya’da bulunuyor.

Hangisi daha stratejik?

Biz Amerikalılara bunu teklif ettik. Karar verici bütün üst düzeyleriyle konuştuk. Paradoksu çözemediler. Biz ABD ile model ve stratejik ortağız. Bizim onlarla stratejik işler yapmamız lazım değil mi? Nükleer enerji, stratejik iş olarak yapılamıyorsa hangi iş stratejik olarak yapılabilir? Ama bize projenin fizıbıl olmadığını söylüyorlar. Fizibıl olmayabilir ama stratejik. Bu stratejik katkı Washington’a düşer.

‘Altını doldurmalıydı’

Ben nükleer santralı Amerika ile yapmayacaksam hangi stratejik projeyi yapacağım, domates biber mi satacağım? Bunu beklemek model ortak olarak bizim hakkımız. Buraya nükleer teklif vermemek bu model ortaklığın altını yeterince dolduramamak anlamına geliyor. Amerika’nın gerçekten bu sürecin içinde olmasını isterdim. Model ortaklığa sitem etmiyorum, altının doldurulmamasına sitem ediyorum. Biz 22 milyar dolarlık nükleer santral projesini Amerika’yla yapmayacağız da hangi projeyi yapacağız?”

‘Biz İran değiliz tekliflere açığız’

Taner Yıldız, Rus şirketi Gazprom’un Güney Kıbrıs’la çalışmama kararı aldığını belirterek, “Bu Türkiye için önemli bir karar. Bu bizim kırmızı çizgilerimize riayet etmektir. ‘Rusya’ya bağımlısınız’ diyenler, bize alternatif teklif getirsin. Ben bekleyemem, bizim işimiz var gücümüz var. Amerika o başlıkların altını doldurmuyor. Türkiye bir hukuk devletidir, biz İran değiliz” dedi.

‘Barbaros bir aya kendi sularında’

Türkiye’nin Norveç’ten 130 milyon dolara satın aldığı sismik arama gemisi Barbaros Hayrettin Karadeniz’de çalıştığını söyleyen Taner Yıldız, “Oradan Akdeniz’e geçecek. Bir aya kadar Akdeniz’e inecek. Akdeniz’de Kıbrıs da dahil her tarafa inecek. Bir anlamda Barbaros Hayrettin o sulara, kendi sularına iniyor” dedi.

‘Çözüm faturaya yansır’

Bakan Yıldız, 2015 sonuna kadar kayıp-kaçakta Türkiye’nin tamamen normalleşeceğine inandığını da belirterek şunları söyledi:

“Şu anda Van ve Dicle hariç, Türkiye AB ortalamasının daha da altında yüzde 9.4’lük bir oranla çalışıyor. Çözüm süreci elektrik faturalarına kesin yansır. Kasıtlı ödememe var. Bizim oradaki insanımızın dokusu sağlam ama terör örgütü ödemeyin diyor.”