-YILDIZA YAPILAN YUMRUKLU SALDIRI DAVASI KAYSERİ (A.A)- 23.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a şehit cenazesi sırasında yumruklu saldırıda bulunan Şahin Şimşek'in yargılanmasına devam edildi. Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, müşteki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın avukatı Aynur Küçük, bir önceki mahkemede tahliye edilen sanık Şahin Şimşek ile avukatı Sümer Erol katıldı. Şahin'in avukatı Sümer Erol, yumruklu saldırıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın gözünde bir hasarın oluşmadığını iddia etti. Yazılı ifadesi gelmeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından talimatla ifadesinin alınmasına ve yumruk darbesinden sonra gözünde kalıcı bir hasarın oluşup oluşmadığının adli tabip tarafından tespit edilmesine karar verilen duruşma, daha sonra eksiklerin giderilmesi için ertelendi. -OLAY- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 19 Nisan'da Jandarma Yüzbaşı Levent Çetinkaya için Hunat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılmış, Kartal Şehitliği'nde yapılan defin sırasında ise öğretmen olduğu bildirilen Şahin Şimşek'in yumruklu saldırısına uğramıştı. Olaydan sonra yakalanarak gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Şahin Şimşek, 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da yapılan ilk duruşmada pişman olduğunu söylemiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sanık Şahin Şimşek hakkında Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ''Kamu Görevlisine Karşı Kemik Kırığı Oluşturacak Şekilde Yaralama'' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis istemiyle kamu davası açılmıştı.