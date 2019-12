-Yıldız: ''Yüzde 10 enerji tasarrufu sağlayabiliriz'' ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Çok fazla detaylara girmeden yüzde 10'lar civarında enerji tasarrufunu sağlayabiliriz'' dedi. Bakan Yıldız, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Sanayi Odaları Konseyinde yaptığı konuşmada, dünyada enerji verimliliğiyle alakalı ciddi mesafeler alındığını belirterek, bu doğrultuda yapılanların yayımlanan kanunlardan öteye götürülmesi gerektiğini söyledi. Enerji tasarrufunun yaşam kalitesinden ödün vermeden, çok fazla detaylara inmeden de sağlanabileceğini dile getiren Yıldız, tasarruf edilen enerjinin aslında temin edilenden daha kolay ulaşılan ve daha ucuz olduğunu vurguladı. Türkiye'nin enerji verimliliği konusunda Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğunu bildiren Bakan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Enerji verimliliği bir kültürdür. Bu kültür maalesef bizde enerji üretimi konusundaki kadar gelişmemiş. Türkiye her geçen gün büyüyor. Her yönden ülkemizi kalkındırmamız lazım. Enerji tasarrufu bunun istinası olmamalı. Her 1000 dolarlık GSMH için yaklaşık 290 litre petrol işleyen bir enerji harcamanız lazım. Bu değer OECD ülkelerinde ortalama 200 litreyken, Japonya'da 100 litreye kadar düşüyor. Bu enerji verimliliğinin Türkiye için daha da önemli olduğunu bize gösteriyor. Özellikle sanayi sektöründe Avrupa ülkelerindeki eş değerleriyle karşılaştırdığımızda ton ham çelik başına gelen enerji olarak yüzde 8'ler civarında daha fazla elektik tüketiyoruz. Ton cam başına yüzde 16'lar civarında yine ısı enerjisi fazla tüketiyoruz. Yüzde 40'lar civarında daha fazla elektrik tüketiğimiz sektörler ve ülkeler var.'' Bakan Yıldız, Hollanda'nın uzun süreli anlaşmalarla sanayisinde yüzde 22 dolayında tasarruflar sağladığını vurgulayarak, ''Büyüyen Türkiye'nin küçülen enerji sektörü olmamalı. Türkiye'nin en az yüzde 10 elektrik üretimiyle ilgili tasarruf sağlaması mümkün. Her sektörle ilgili tanıtımlarımız ve elde ettiğimiz sonuçlar var. Çok fazla gayret serf etmeden sadece 58-59 projede 80 milyon lira tasarruf sağlanabiliyor. Bugün 23 tane OSB'de kurulan enerji yönetim birimleriyle bunu bütün OSB'lere yaymamız lazım. Yıllık toplam enerji tüketimi bin ton petrol işlemenin üzerinde olan bütün işletmelerin de bu sisteme dahil olmasını istiyorum. Çok fazla detaylara girmeden yüzde 10'lar civarında enerji tasarrufunu sağlayabiliriz.