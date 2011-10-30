Yıldız: Yaz saatini sürekli uygulamak lazım

T24 - Enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için mesai saatlerinin geri alınması önerisi büyük tartışmalara neden olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yaz saatinin sürekli olması önerisini gündeme getirdi.



Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre; Yıldız, daha önceleri de gündeme gelen ancak bir türlü uygulanamayan yaz saatinin sürekli olması uygulaması konusunda, “Mesai saatlerini kaydırmıyorsak gün ışığını böyle kaydırırız” dedi.



Bakanlığının gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldız, kaçak elektrikle mücadelenin önemine işaret etti. “Bina yaptım, elektrik bağlanamadı” diyenler olduğunu anlatan Yıldız, “Yakınlarımdan bile gelen var, ‘Şuraya elektrik bağlansın’ diye. Ben bunları legalite edemem” diye konuştu. Yıldız, Yunanistan’ın Türkiye’ye 300 milyon dolara yaklaşan doğalgaz borcunu ödemek için iyi niyet beyanında bulunduğunu belirterek, söz konusu borcun yıl sonuna kadar ödenmesi olasılığı belirdiğini kaydetti. Yıldız, borcun faizini silmeyi düşünmediklerini ifade etti.



Mesai saatlerinin geri alınması önerisi büyük tartışmaya neden olan Yıldız yanlış anlaşıldığını söyledi. Önerisiyle ilgili olarak, “Mesai saatleri namaz saatlerine göre ayarlanıyor” eleştirisinde bulunulduğunu anımsatan Yıldız, “Herkes istediği gibi namaz kılar ya da kılmaz. Adı üzerinde, konuyu tartışıyoruz” diye konuştu.

‘Gün ışığını kaydırırız’



Saatlerin 1 saat geri alındığını anımsatan Yıldız, bunun gün ışığından daha fazla yararlanılması açısından yararlı olacağını kaydetti. Yıldız, “Gün ışığından daha fazla yararlanılsa ne olur? Yaz saatinin devam etmesinden yanayım. Önümüzdeki dönemde telekomünikasyon, iletişim, ulaştırma konularında hazırlık yapılması lazım. Tartışılıp değerlendirilmesi lazım. Enerji açısından ideali yaz saati. Mesai saatlerini kaydırmıyorsak gün ışığını böyle kaydırırız” dedi.



Yaz saati uygulamasının sürekli olması konusu daha önce de gündeme gelmiş, uygulama yürürlüğe girmeyince Dışişleri Bakanlığı’nın, AB ile uyumu gerekçe göstererek buna izin vermediği öne sürülmüştü.



