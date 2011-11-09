-Yıldız: ''Van ve Erciş'e bir yıllık kömür gönderdik'' VAN (A.A) - 09.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, depremzedeler için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Van ve Erciş'in bir yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar kömür gönderildiğini kaydetti. Van'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Kızılay tarafından İŞGEM'de kurulan Mevlana evlerini ziyaret etti. Bakan Yıldız, Erciş ve Van'da kurulu çadırkentlerle Mevlana evlerinde bakanlığını ilgilendiren çalışmaları takip ettiğini belirterek, enerji sektöründeki sıkıntının yapılan çalışmalarla büyümeden temin edildiğini söyledi. Enerji sektörü açısından herhangi bir sıkıntı olmadığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti: ''(Depremzedeler için) Başbakanımızın talimatıyla Van ve Erciş'in bir yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar kömür gönderdik. Yani hangi vatandaşımız ısınmak gayesiyle kömürünü istiyorsa valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız aracılığıyla kömürünü tedarik edebilir. Şu anda bu bölgede, Van ve Erciş'te kömür fazlamız da var. Günlük de yaklaşık 200 kamyona yakın kömür geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hava sıcaklığı dün eksi 4 dereceydi, belki daha da düşecektir. Kömür ihtiyacı olanlar bunu rahatlıkla karşılayacaktır. Elektrik açısından da herhangi bir sıkıntımız yok.'' Bir gazetecinin, depremzedelere ait elektrik faturalarının affı konusunda bir çalışmanın olup olmayacağı sorusuna Bakan Yıldız, ''Bu Maliye Bakanlığımızla ilgili bir konu... O açıdan bununla alakalı bir cümle kullanmayacağım'' yanıtını verdi.