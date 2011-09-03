-Yıldız: Türkiye bir kamburdan kurtulmuştur BOLU (A.A) - 03.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün gece Türkiye lehine sonuçlanan Libananco Davasını değerlendirirken,''Türkiye böyle bir sülükten, böyle bir kamburdan kurtulmuştur, kangren olmaya yüz tutmuş bir kol kesilip atılmıştır'' dedi. Bakan Yıldız, Bolu'nun Karasu İlçesindeki Gazelle Otel'de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu davada Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin haklı bulunduğunu anımsattı. Bakanlığı bünyesinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün mesaisinin yaklaşık yüzde 50'sini 6 yıldan bu yana Uzanlar Davasına verdiğini anlatan Bakan Yıldız, ''Diğer birçok işten belki de fedakarlık yapıp tamamen bu işe yoğunlaştık. O yüzden Türkiye böyle bir sülükten, böyle bir kamburdan kurtulmuştur. Kangren olmaya yüz tutmuş bir kol kesilip atılmıştır'' diye konuştu. Yıldız, davanın sonucunda devlet içinde devlet olmaya çalışmanın, kuralsızlığı kural haline getirmenin er ya da geç güçlü Türkiye Cumhuriyeti karşısında ezilmek zorunda olduğunu da gösterdiğini dile getirerek, bu açıdan davanın uluslararası hukuk alanında da Türkiye'nin gösterdiği bir başarı olduğunu vurguladı. Bakan Yıldız, ''Bu dava bugünlerde çokça tartışılan, uluslararası arenada çok fazla muvazaa haline gelen, Türkiye'nin hukuk alanındaki başarıları için önemli bir tescil olmuştur'' dedi.