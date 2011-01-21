-YILDIZ: TOKİ DONELERİ OLUŞTURACAK İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Venezuela'nın konut karşılığı petrol teklifiyle ilgili olarak, ''TOKİ'den temsilci arkadaşımız bugün itibariyle bizzat sahayı da görerek onun üzerine teknik çalışmalarını, donelerini oluşturacak'' dedi. Yıldız, Azerbaycan'a seyahati öncesi İstanbul Atatürk Havalimanında yaptığı basın toplantısında, Venezuela ziyaretini son derece verimli tamamladıklarını söyledi. Ziyaretlerinin üç temel hedefi olduğunu ifade eden Bakan Yıldız, şöyle konuştu: ''Bunlardan bir tanesi, petrol ve doğalgazla alakalı dünyada ciddi bir rezervi bulunan ve şu anda son yapılan rezerv tespit çalışmalarıyla beraber dünyada birinci sıraya yerleşen Venezuela'da petrol geliştirme, arama ve üretim faaliyetleriyle alakalı ne yapabiliriz, konumuz buydu. Bize kendileri iki tane blok sahayı teklif ettiler. İster uluslararası konsorsiyumla beraber, istersek yalnız yapabilmek kaydıyla. Oranın petrol şirketi minimum yüzde 60 hisse alarak bu çalışmalara başlıyor. Onunla ortak yapılabilecek projeler. TPAO Genel Müdürümüzle birlikte çalışmaları yapacaklar, teknik değerlendirmelerde bulunacaklar. Türkiye'ye ucuz petrolün girebilme ihtimalleri ve kendi portföyünü geliştirme olasılıkları üzerinde duracaklar.'' Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in görüşmelerinde, konut ihtiyaçlarının had safhada olduğunu ve bunu karşılayabilmek için Türkiye'deki gerek TOKİ'nin gerek kentsel dönüşümle alakalı çalışmaları ilgiyle izlediklerini belirttiğini söyleyen Yıldız, ''Bu modeli kendi ülkelerinde yine TOKİ vasıtasıyla uygulayıp uygulayamayacaklarını değerlendirdiler. Tabii ki TOKİ'den temsilci arkadaşımız bugün itibariyle bizzat sahayı da görerek onun üzerine teknik çalışmalarını, donelerini oluşturacak ve TOKİ Başkanımız ve ilgili arkadaşlarla bunu tekrar konuşacaklar. Tabii ki özel sektör, müteahhitler vasıtasıyla bu yapılmış olacak. Bunun üzerinde özellikle yurt dışında faaliyetlerde bulunan müteahhitlerimizin başarısı onların da bilgilerinde'' ifadesini kullandı. Bu çalışmayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceklerini belirten Yıldız, bu donelerin değerlendirilmesinden sonra karar verileceğini kaydetti. Yıldız, Venezuela'nın ''konut karşılığı petrol'' teklifiyle ilgili olarak Şubat ayında teknik bir heyetin tekrar Caracas'a gidebileceğini belirterek, ''Özellikle uluslararası arenada başarıları tescillenen müteahhitler için yeni bir kapı aralandığı kanaatindeyim. Türkiye için bakir bir yer'' dedi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketinden önce ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Yıldız, Caracas'tan İstanbul'da döndükten yaklaşık 2 saat sonra da Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Başkanı sıfatıyla Bakü'ye gideceğini anımsattı. Bakü'de yarın KEK toplantısı yapılacağını, ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğini belirten Yıldız, Bakü'de hem enerji projelerini ele alacaklarını hem de KEK kapsamında ulaştırma, gümrükleme ve vizelerle ilgili konuları görüşeceklerini söyledi. Bakan Yıldız, 10 yıl kadar önce 300 milyon dolar olan iki ülke ticaret hacminin şu anda 2,5 milyar dolarlar civarında olduğunu, bunun karşılıklı hem ithalat hem de ihracat açısından 5 milyar dolar civarında olmasını hedeflediklerini belirtti. -''TOPLU KONUTLAR VENEZUELALI BAKAN'IN DİKKATİNİ ÇEKMİŞ''- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bir gazetecinin ''Venezuela'nın konut karşılığı petrol teklifi var. Bu konuda nasıl ilerlenecek?'' sorusu üzerine, Venezuela'da bu konuda irtibatlarına devam eden TOKİ temsilcisinin, yer-zemin, inşaat maliyetleri, çimento, demir, ana maddelerin tedariki, tünel kalıp gibi teknik detayları alacağını ve sonrasında bir maliyet analizi yapılacağını anlattı. Venezuela'da bunun gerçekleşmesi halinde müteahhitlerin vereceği tekliflerin belli bir bantta olması gerektiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: ''Tabii ki petrol fiyatlarının da hangi seviyede seyredeceği ve eğer mutabık kalırsak Türkiye Petrolleri olarak karşılıklı malların takası ya da değerlerinin takasını yapma imkanımız olacak. Kasım ayında Venezuela Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Ankara ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm dikkatini çekmiş. Bize gecekonduların yerine nasıl bu binaları dikebildiğimizi sordu. Biz de modeli anlattık. Bakan, kendilerinin ilk etapta 350 bin, orta vadede 2 milyon konuta ihtiyaçları olduğunu söyledi. Caracas'a baktığımızda üst üste gecekonduları gördük. Bizim buradakinden çok daha mübalağalı diyebiliriz. Chavez'in halkına duyarlılığı çok fazla, fakirlerin bir ev sahibi olmasıyla alakalı duyarsız kalamayacağını, petrol gelirlerinin önemli bir kısmını sosyal hizmetlere kanalize etmek istediklerini söylediler. Bu duygularını çok sıcak ve samimi olarak ilettiler. 'Biz mutlaka bu işbirliğini yapmak istiyoruz' dediler.'' -''ÜZÜNTÜMÜ BELİRTMEK AÇISINDAN SÖYLEDİM''- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ''Türk Telekom Arena Stadının açılışında yaşanan olayların ardından 'Galatasaraylıydım ama ilişkilerimi gözden geçiriyorum' dediniz. Galatasaray Başkanı Adnan Polat da tüm taraftarlardan özür diledi. Galatasaraylılığınız hala askıda mı?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Ben o günkü üzüntümü belirtmek açısından söyledim. Ben çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarıyım. Galatarasay büyük bir camia. Tabii ki hepimiz ülkemizi seviyoruz. Ülkesini seven ve bu ülkeye hizmet edenlere karşı da şık bir duruş göstermemiz lazım. Ben o gün Sayın Başbakanımızın kesinlikle hak etmediği o tezahürata üzüldüğümü belirtmek için söyledim. Böyle bir şey Galatarasay camiasına mal edilemez. O açıdan Galatasaraylılığım devam etmektedir ve bu konuda sırf üzüntümü belli etmek için o gün o şekilde beyanatta bulundum. Bütün Galatasaraylılar gibi ülkesine hizmet eden insanlara vefa borcumuzu ödemek durumundayız ve duruşumuzun da bu şekilde olacağına inanıyorum. Bu sorumluluğumuzu hissetmeyen kişilerin yaptığı hareketin genel bir camiaya mal edilemeyeceğini vurgulamak istiyorum.''