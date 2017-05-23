Yıldız Teknik'te Cumhurbaşkanlığı Ofisi yapılacak, rektörlük ve Çukursaray boşaltıldı

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne tahsis edilmek istenen Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Yıldız Kampüsü'ndeki Çukursaray ve tarihi rektörlük binası, dün sabah saatlerinde boşaltılmaya başlandı. Erdoğan tarafından iki yıl önce başlatılan tartışma geçen haftalarda yeniden gündeme taşınmış, karara tepki gösteren YTÜ’lü öğrenciler, geniş katılımlı bir forum düzenlemişti.

BirGün gazetesinden Burak Ekici'nin haberine göre, Tepkiler devam ederken, dün sabah kampüse gelen çok sayıda nakliye kamyonu Çukursaray ve tarihi Rektörlük binasını boşalttı. Kampüsteki maket atölyesi ve Mediko binasının da boşaltıldığı belirtildi.

Yıldız Kampüsü’nden hareket eden bazı nakliye araçlarının Davutpaşa Kampüsü’ndeki Kimya-Metalurji Fakültesi önüne geldiği ve Rektör’ün aracının da Davutpaşa’da olduğu aktarıldı.

"Ellerinde tahliye kararı yok"

"Boşaltma kararının kabul edilemez" olduğunu savunan Yıldız Savunması’ndan Ekin Can Alıcı, şöyle konuştu:,

"Bir süredir rektörlük ve Çukursaray’ın tadilat gerekçesiyle taşınacağından haberdardık, ama bu biraz apar topar oldu. Rektörlük Genel Sekreteri’ne ‘Elinizde bir tahliye kararı var mı?’ diye sorduk. Kendisi hem foruma geldiğinde hem de birebir görüşmemizde, ellerinde bir tahliye kararı olmadığını söyledi. Ama Rektörlük fiili olarak binaları boşaltmaya başladı. Fiili bir durum yaratamaya çalışıyorlar. Kampüs özelliğini ortadan kaldırıp diğer binalara el koymak gibi bir niyetleri var. Çünkü yönetim kademelerinin tamamı aşındıktan sonra sadece üç tane fakültenin orada kalmasının hiçbir anlamı olmayacak.”

"Okulun yarısını verelim yarısı kalsın"

Rektörlük ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki görüşmelerin devam ettiğini aktaran Alıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bir görüşme yapıldı tekrar. Söylenen, Cumhurbaşkanlığı ile hâlâ görüşme halindeler. Okulun anlattığı kısmıyla, ‘Okulun yarısını verelim yarısı kalsın’ üzerinden pazarlık ediliyor. Ancak bizim böyle bir tavrımız yok. Burası restore edilecekse edilsin, buna bir itirazım yok. Ancak burası tekrar Yıldız Teknik Üniversitesi’ne geri verilmek şartıyla boşaltılabilir. Başka bir şekliyle biz bunu bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Bu saldırıya karşı da bir direniş göstereceğiz."