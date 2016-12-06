Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 14 akademisyen 'FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 30 akademisyenden 14'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından, 'FET''nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 2'si savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere, 2'si de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Savcılıkça ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 12'si ise adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Şüphelilerden bazılarının 'FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı, FETÖ'nün talimatı ile TMSF'ye devredilmeden önce Bank Asya'ya yüksek meblağlarda paralar yatırdıkları, başka bankalardaki hesaplarını söz konusu dönemde Bank Asya'daki hesaplarında topladıkları iddia edilmişti.

Akademisyenlerden 20'sinin Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtilmişti.