Yıldız Teknik Üniversitesi'nde taciz iddiası

T24- Yıldız Teknik Üniversitesi’ne girerken kimliği ve telefon numarası istenen Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Tuğba G., güvenlik görevlilerinin birkaç hafta boyunca kendisini telefon ile taciz ettikleri ileri sürdü. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Tuğba G., üniversiteye girişlerde telefon numarasının sadece kadınlardan alındığını söyledi.













Ezgi Güneş'in Birgün gazetesinde yayımlanan (21 Nisan 2011) röportajı şöyle:

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Tuğba G., Yıldız Teknik Üniversitesi’ne arkadaşlarını ziyarete gittiği sırada tüm üniversitelerde yaşanan güvenlik engeline takıldı. Güvenlik görevlileri kendisinden kimliğini ve okul içinde yaşanan olayları bahane göstererek telefon numarasını istediler. Keyfi bir uygulama olarak telefon numarasını isteyen güvenlik görevlilerinin birkaç hafta boyunca kadın öğrenci Tuğba G.’yi telefon ile taciz ettikleri ortaya çıktı. Bizde BirGünGenç ekibi olarak konunun mağduru öğrenci ile yaşanan bu taciz skandalını konuştuk.

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi olarak Yıldız Teknik’te bulunma sebebin ve okula giriş sırasında güvenlik ile yaşananlar nelerdi?

18 Mart tarihinde arkadaşlarımızı ziyaret için bir arkadaşımla birlikte gittik. Okula giriş sırasında güvenlik görevlileri bizden her zaman olduğu gibi kimliğimizi istediler ama o gün ekstradan telefon numaramızı da istediler. “Okulda olay var bu nedenle numaranızı alıyoruz” dediler. Biz de rutin bir kontrol olduğunu düşünerek numaralarımızı verdik.

Sonrasında neler yaşandı?

Yaklaşık iki hafta sonra güvenlik görevlileri beni aramaya başladı. 18 Mart tarihinde üniversiteye gitmiştim bana ilk telefon 1 Nisan tarihinde geldi.

Telefonda neler söylendi size?

Biz okula gittiğimizde güvenlik görevlisine Mimarlık Fakültesi’nin yerini sormuştuk. Bunun üzerine bize fakültenin yeri görevli tarafından tarif edilmişti. Telefonda da, “Siz bana yol sormuştunuz ben de size yol tarif etmiştim hatırladınız mı?” dedi. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olduğunu ve tanışmak istediğini belirtti. Ben böyle bir görüşmede bulunmak istemediğimi belirttim ve muhtemelen bu sebepten dolayı telefon numaramı yakın çevresine dağıttı çünkü bu telefon görüşmesinden sonra bana 4-5 farklı numara ve farklı insanlardan aynı tarzda telefonlar gelmeye başladı. Arayanların hepsi numaramı beni ilk arayan kişiden aldıklarını belirtti.

Yaşanan bu olaydan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’ne direk olarak bir şikâyette bulundun mu?

Bu konuyla ilgili ben resmi olarak üniversiteye başvurmadan önce bir arkadaşım vasıtası ile Rektör konudan haberdar oldu. Ardından Rektör şahsi numarasından arayarak beni görüşmeye çağırdı. Durumdan haberdar olunca güvenlik amiri de beni arayarak özür diledi. Ben bu durum üzerine dilekçesiz resmi olmayan bir şekilde 12 Nisan’da rektörle görüşmeye gittim. Durumu anlattım. Rektörün ilk yaklaşımı “Biz bu durumu çözeriz sen yeter ki kişiyi tespit et” şeklinde oldu. Benden teşhis istedi ama ben hatırlayamadığımı belirtince benim iyi niyetimi sorgulamaya başladı ve beni iftira atmakla suçladı. “Eğer çok iyi niyetliysen savcılığa başvurursun” şeklinde bir açıklama yaptı.

Savcılığa bir başvuruda bulundun mu?

Evet. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gidip ekli bir şekilde evrak kabul bölümüne dilekçemi teslim ettim. Ayrıca beni arayan tüm numaraları tespit edebilmek amacıyla GSM şirketinden telefonumun dökümlerini istedim. Bu dökümler geldiğinde bunları da dilekçeme ekleyeceğim. Dökümlerde hem beni arayanların numaraları hem de rektör ve güvenlik amiri ile yapmış olduğum görüşmelerde var.

Savcılıktan konuyla ilgili nasıl bir tepki aldın?

Savcılık güvenlik görevlilerinin telefon numaralarımızı istemelerinin yasal bir durum olmadığını ve böyle bir hakka sahip olmadıklarını belirtti. Rektörle yaptığım görüşmede ise; Rektör bana telefon numarası almalarının gerekli olduğunu belirtmişti.

Telefon numarası daha önce başka öğrencilerden de istenmiş mi?

Ben bu olayı yaşadıktan sonra birkaç kişiyle görüştüm ve Yıldız Teknik Üniversitesi girişlerinde telefon numarasının sadece kadınlardan alındığını öğrendim. Telefon numarası alınmasa bile birçok kadın arkadaşımız güvenliğin girişteki bakışlarından dahi son derece rahatsız olduklarını belirttiler. Okulun öğrencisi olmayan bir erkek öğrenci ile yaptığımız görüşmede okula birkaç defa geldiğini ama hiçbir seferinde kendisinden telefon numarası alınmadığını öğrendik.

Konuyla ilgili olarak devam eden bir eylem süreci var mı?

İlk olarak konuyla ilgili bir dilekçe hazırlayıp bunu rektörlüğe vereceğiz. Girişlerde telefon numarası verilmesi konusuna değinen ve bunun özellikle kadın öğrencilere uygulandığını belirten bir dilekçe sunulacak. En yakın zamanda basının çağrılacağı bir eylem yapıp bu eylemde durumu anlatan bir basın açıklaması yapılacak. Ayrıca iki tane sticker hazırladık. Birincisi; benim yaşamış olduğum olayı fotoroman bir şekilde anlatan bir sticker, diğeri ise ‘gör duy bil kadına tacize’ son ifadesini kullandığımız bir sticker oluşturduk.

Kadın Kulüpleri ile bir görüşmeniz oldu mu?

Üniversitelerin kadın kulüpleri ile görüşüp konuyu anlattık. Onlar da bu duruma karşı çok tepkililer. Basın açıklamamıza çoğu kadın kulübü katılacak. Konuyla ilgili olarak resmi makamlara başvuracaklar.

Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?

Ben yaşadığım bu olayın üstünün kapatılmasını istemiyorum. Rektöre yapmış olduğum görüşmeden sonra beni arayan olmadı. Beni arayan olmadığı için konuyu kapatabilirdim fakat amacım bu tarz davranışların önüne geçmek adına bir adım atabilmek. İnsanlar bunu okusunlar, duysunlar ve bu davranışlarda bulunan insanlar cezalandırılsın, engellensin. Çünkü bu tarz durumlarla günümüzde çok fazla kadın karşılaşıyor.