Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kavga

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa Kampüsü’nde iki öğrenci grubu arasında tartışma yaşandı.

İbrahim Aktürk'ün Doğan Haber Ajansı'ndan geçtiği habere göre, bugün saat 16.00 sıralarında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde iki grup arasında sözlü tartışmayla başlayan gerilimi, üniversitenin güvenlik görevlileri polise bildirdi.

Bunun üzerine kampüse gelen çevik kuvvet ekipleri burada bir süre önlem aldı. Daha sonra yaklaşık 30 öğrenci üniversiteden çıkarak taşkınlık yapmak istedi. Polis, öğrencileri üniversite kapısının önünde kovalamaya başladı. Öğrenciler ara sokaklara doğru kaçtı. Polisin üniversite önündeki güvenlik önlemi devam ediyor.