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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 'FETÖ' operasyonu; 103 akademisyen hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında 73 akademisyen gözaltına alındı

18 Kasım 2016 12:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca  sürdürülen 'FETÖ' soruştruması kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 103 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı üzerine polis tarafından sabah saatlerinde YTÜ'nun akademik yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda ilk belirlemelere göre 73 akademisyen gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında profesörlerin de bulunduğu 103 şüphelinin bir kısmının 'ByLock' kullandığı öğrenildi.

 

73 akademisyen gözaltında

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli aralarında doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu akademisyenlere yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' operasyonu düzenlendi.

Polis ekipleri sabah saatlerinde çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 70 akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli akademisyenler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

 

Operasyon bazı adreslerde devam ediyor

 

Operasyonun çeşitli adreslerde devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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