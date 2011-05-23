Yıldız Teknik Üniversitesi karıştı

T24 - Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki yerleşkesinde olaylar çıktı. Olaylar nedeniyle yerleşkeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.





Okulun tüm giriş çıkış kapıları polis tarafından tutuldu. Polisin kampus içinde gaz sıktığı, çok sayıda öğrencinin gazdan etkilendiği öğrenildi. Yerleşkeye ambulanslar da sevk edildi. Olayların çıkış nedeni öğrenilemezken, iki öğrenci grubu arasında başlayan kavgaya polisin müdahale ettiği, bu kez de öğrencilerle polis arasında çatışma çıktığı tahmin ediliyor. Habercilerin üniversite içine girişine izin verilmediği yerleşkede olaylar devam ediyor.



Ders ve sınavlar iptal edildi

Edinilen bilgiye göre İstanbul'un fethi kutlamaları için açılan stanta karşıt görüşlü öğrenciler müdahale edince kavga çıktı. Olaylar nedeniyle yerleşkeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Okulun tüm giriş çıkış kapıları polis tarafından tutuldu. Polis, karşıt gruplu öğrencilere gaz bombası kullanarak müdahale etti. Sıkalan gazdan çok sayıda öğrenci etkilenirken olaylara karıştığı belirtilen bazı öğrencilerin de gözaltına alındığı görüldü..

Yerleşkeye ambulanslar da sevk edildi. Üniversite yönetiminin çıkan olaylar nedeniyle bugünkü ders ve sınavları iptal ettiği öğrenildi.



