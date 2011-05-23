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Yıldız Teknik Üniversitesi karıştı!

Olaylar nedeniyle yerleşkeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

23 Mayıs 2011 03:00


T24- Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki yerleşkesinde olaylar çıktı. Olaylar nedeniyle yerleşkeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Okulun tüm giriş çıkış kapıları polis tarafından tutuldu. Polisin kampüs içinde gaz sıktığı, çok sayıda öğrencinin gazdan etkilendiği öğrenildi. Yerleşkeye ambulanslar da sevk edildi. Olayların çıkış nedeni öğrenilemezken, iki öğrenci grubu arasında başlayan kavgaya polisin müdahale ettiği, bu kez de öğrencilerle polis arasında çatışma çıktığı tahmin ediliyor. Habercilerin üniversite içine girişine izin verilmediği yerleşkede olaylar devam ediyor.

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