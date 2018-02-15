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Yıldız Teknik Üniversitesi Davasında 21 sanık 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanması davasında, 21 sanığın, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi

15 Şubat 2018 21:01

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ\'nün Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanması davasında, 21 sanığın, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 9\'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.  
FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi\'nde açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12\'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan karar duruşmasında tüm sanıklar hazır bulundu. Son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahattin Aydoğdu isimli tutuksuz sanığın dosyasının ayrıldığını, diğer 21 sanık hakkındaki, “Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçunun ise sabit olduğunun kanaatine varıldığı bildirdi. Heyet, 21 sanığın bu suçtan 9\'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuklu sanıkların da bu hallerinin devamına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından bazı sanık yakınları karara tepki gösterirken bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı. 
Sanıkların ByLock kullanıcısı oldukları, FETÖ\'nün talimatı ile TMSF\'ye devredilmeden önce Bank Asya\'ya yüksek miktarda paralar yatırdıkları iddia edilmişti. 
 

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