Yıldız Teknik, ODTÜ ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden 'Melih Bulu' tepkisi: Sıra bize gelene kadar beklemeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Melih Bulu'nun rektör atanmasına Yıldız Teknik, ODTÜ ve Galatarasay Üniversitesi öğrencilerinden de tepki geldi.

Eski AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri atanan ismin "bilimsel ve eşitlikçi bir bakıştan uzak olduğunu" savundu.

Evrensel gazetesinde yer alan haberde YTÜ Öğrencisi Betül, Prof. Melih Bulu’nun daha önceden İstinye Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nde yaptığı rektörlük sürecinin tepki aldığını ve “İş fikrinizi annenize anlattığınızda anlıyorsa o işi yapmayın” gibi cinsiyetçi ifadelerinden öğrencilerin rahatsız olduğunu söyledi.

YTÜ öğrencisi “Dünyadaki başarılı üniversiteler arasında adından söz ettiren Boğaziçi Üniversitesi'ne bilimsel ve eşitlikçi bir bakıştan tamamen uzak olan insanların atanması, biz öğrencilerin hak ve isteklerinin gözetilmediğini bir kez daha kanıtlar niteliktedir” diye belirtti.

"Atanmış rektörlere karşı üniversiteler bizimdir"

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri de rektör atamalarının üniversiteleri özgür ve demokratik yapısından uzaklaştırdığını dile getirdi.