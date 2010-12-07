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Ekonomi

YILDIZ: ''TEDAŞ, KURUMSAL KİMLİĞİNİ KORUYACAK'' ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 14:01

-YILDIZ: ''TEDAŞ, KURUMSAL KİMLİĞİNİ KORUYACAK'' ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dağıtım özelleştirmeleri sonrasında da Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketinin (TEDAŞ) kurumsal kimliğini koruyacağını bildirdi. Bir gazetecinin ''Bugün yapılan 3 dağıtım bölgesinin özelleştirme ihalesi sonrasında TEDAŞ'ın bünyesinde hiçbir şirket kalmayacak. TEDAŞ'ın varlığı devam edecek mi?'' şeklindeki sorusu üzerine Bakan Yıldız, TEDAŞ'ın personel sayısının zaten azaldığını ve önemli bir kısmının özel sektöre geçtiğini belirterek, şunları söyledi: ''TEDAŞ kurumsal kimliğini şu anda koruyacak. TEDAŞ'a Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yüklediği bazı sorumluluklar var. Dağıtım şirketlerinin kısmi denetlenmesinde, zaman zaman özel şirketlerin takip edilmesinde, onların performanslarıyla alakalı konularda, TEDAŞ'ın EPDK ile beraber bir görev paylaşımı var. Bu sorumlulukları devam edecek. Bizim özellikle Akdeniz'in güneyinde yapacağımız bazı dağıtım hizmetlerinde kurumsal kimliği ile yanımızda bulunması gerekiyor. TEİAŞ ile beraber bu tecrübeleri farklı yerlere de aktarabilecekler. Dağıtım şirketleriyle karşılıklı sorumluluklarını devam ettirecek.'' TEDAŞ'ın üst kurul gibi görev yapıp yapmayacağı yönündeki bir soru üzerine Yıldız, ''Üst kurul denilmesi yanlış bir tabir olur. Ama kurumsal kimliğini şu anda koruyacak'' dedi.

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