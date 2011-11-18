-Yıldız: ''Şahdeniz 2 gazı yerinde üretilecek'' İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ''2017 ve 2018'de Şahdeniz 2 gazı yerinde üretilecektir. Eş zamanlı olarak bu boru hattının (Trans Anadolu Gaz Boru Hattı) yapılması da o zamana kadar bitirilmiş olmak zorundadır ki o gaz aynı zamanda bu dediğimiz pazarlara ulaştırılabilsin'' dedi. Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'na katılan Yıldız, Azerbaycan ile Türkiye arasında kurulacak yeni doğalgaz boru hattı projesi Trans Anadolu'ya ilişkin bir soru üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu ve Aliyev'in ağırlandığı İstanbul'daki toplantıda 6 anlaşmaya imza atıldığını, bunlardan bir tanesinin de yine Şahdeniz 2 gazının Avrupa'ya taşınabilmesi ve Türkiye'deki ihtiyaçlar için kullanılabilmesiyle alakalı olduğunu söyledi. Bu gazı taşımak için Nabucco, ITGI, TAP gibi projeler geliştirildiğini ifade eden Yıldız, bu projenin taşımayla alakalı verdiği tekliflerin konsorsiyum tarafından değerlendirilmekte olduğunu belirtti. Yıldız, şunları kaydetti: ''Ola ki bu değerlendirme sonucunda eğer fizibıl bulunamazsa onlara alternatif olarak da yine Türkiye'den geçişi mutlaka ama mutlaka yapmak için ve Türkiye'nin de bu izni verdiğine dair alternatif bir proje tarafımızdan üretildi. Bu proje, Nabucco gibi sıkça sorulan ve 'TAB gibi ITGI gibi projelere mani midir?' diye, bu proje ille de mani değildir. Ama Gürcistan sınırında alınması gereken gazın belki Bulgaristan belki Yunanistan sınırında alınmasıyla alakalı bir alternatif projedir. Türkiye'de mutlaka bu istihdamın oluşması, bu boru hattının döşenmesi ve özellikle enerji sektörü olarak işsizlikle alakalı problemin çözümünün bir parçası olmak adına geliştirilen önemli bir projedir ve içinde Anadolu kelimesinin bulunacağı bir proje ismi de verilmiştir. Son derece önemlidir. Ama önemli olan bu boru hattının inşasıdır. Güzergahlarıyla alakalı, keşifleriyle alakalı, teknik detaylarıyla alakalı rakamlar daha sonra verilecektir. Bu olgunlaştırılmaya müsait projedir. O yüzden çok fazla teknik detayına girmeden, o yüzden bu dediğim Türkiye'nin coğrafyasından kaynaklanan avantajları kullandığı bir proje olacaktır.'' SOCAR yetkilisinin Trans Anadolu projenin maliyetiyle ilgili olarak 5-6 milyar dolar dediğinin anımsatılması üzerinde de Bakan Yıldız, şu anda maliyetleri söylemek için erken olduğunu belirtti. -''Nabucco ile birleşebilir''- Yıldız, ''Nabucco ile birleşme olasılığı var mı?'' sorusu üzerine ise ''Birleşme olasılıkları vardır. Nabucco ile birleşebilir. Onların vereceği teklifler üzerinde, Türkiye tek başına omuzunda bu yükü hissetmemektedir. Bu tür projelerin kaynağını temin etmede Türkiye tek başına sorumlu değildir. Nabucco bizim ortak olduğumuz bir projedir ve tabii ki o projenin geliştirilmesini Türkiye istemektedir ama en öncelikli olarak bu doğalgazın aktarımı bütün bu projelerin başında yer almaktadır'' diye konuştu. -''Shell ile yaptığımız anlaşma, inatlaşmanın ürünü değil'' Yıldız, Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı ile görüşeceğini, Başkan Yardımcısının BOTAŞ'la da bir araya geleceğini belirterek, Shell ile önümüzdeki hafta, çarşamba veya perşembe günü imzalayacakları anlaşmanın, direkt siyasi çıkış olarak tercüme edilmemesi gerektiğini, aynı zamanda teknik bir konu olduğunu söyledi. Yıldız, ''Karadeniz'le beraber ağırlık merkezi biraz Akdeniz'e taşıyacağımız petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimizin, bununla alakalı yürüttüğümüz strateji ve politikaların bir sonucudur. Başarılı bir çalışma olacağı kanaatindeyim. Shell ile yaptığımız anlaşma, ille de bir inatlaşmanın ürünü değildir, teknik ve uzun bir süreden beri yürüttüğümüz bir müzakerenin nihai sonucu olacaktır'' diye konuştu. Şahdeniz 2 Projesi'nde üretilecek gazın Türkiye ve Avrupa pazarlarına aktarılmasının temel başlık olduğunu vurgulayan Yıldız, ''Bunun için 2 tane alternatif üretildi. Biri şebekeli sistem, diğeri de şebekesiz sistem. BOTAŞ'ın şebekesini kullanarak da yapılan alternatif masanın üzerinde olmakla beraber, bu dediğim alternatif boru hattının, direkt geçecek boru hattının da (Trans Anadolu) önemli bir alternatif olduğunu buradan duyurmak isterim'' dedi. Şahdeniz 2 Projesi'nin Avrupa'ya aktarılacak kapasitesinin 10 milyar olduğunu belirten Yıldız, ''Aynı zamanda Türkiye'nin reeksport (Bir ülkeden alınan malın başka bir ülkeye satılması) hakkı vardır ve 6 milyar metreküplük gazın da bu kapasiteye tahsis edilmesi, ihtiyaç olması halinde alternatif dışı değildir ve temel çalışmalarımızın arasındadır'' şeklinde konuştu.