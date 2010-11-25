-YILDIZ: RUSYA İLE İKİNCİYİ DÜŞÜNMÜYORUZ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya ile ikinci bir nükleer santral yapımı konusunda her hangi bir anlaşma düşünmediklerini belirtti. Taner Yıldız, Hilton Otelinde düzenlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 9. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, önümüzdeki yılların Türkiye'de oluşan siyasi istikrarla beraber çok daha kalıcı, sürdürülebilir bir özel sektör piyasasına doğru gidişi hızlandıracağını düşündüğünü söyledi. EPDK Başkanı Hasan Köktaş ise, kurumun bugüne kadar yaklaşık 25 bin 200 lisans verdiğini belirterek, ''Bu lisansları dikkate alırsak 72 milyon kişiye enerji hizmeti veren, 25 bin mensubu olan dev bir aileyiz'' dedi. Konuşmaların ardından Bakan Yıldız, gazetecilerin Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral projesi ile ilgili bir soru üzerine, Japonya ile görüşmelerin başlayacağını bildirerek, ''Bakalım ne olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Türkiye için iyi şeyler çıkmasını ümit ediyorum'' diye konuştu. Bu konuda Rusya ile görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusuna da Bakan Yıldız, ''Rusya ile ikinciyi düşünmüyoruz. Onlar da düşünmüyor biz de düşünmüyoruz'' yanıtını verdi.