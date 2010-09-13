-YILDIZ: REFERANDUM EKONOMİYİ OLUMLU ETKİLEYECEK ANKARA (A.A)- 13.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün yapılan referandumun sadece siyasi açıdan değil, ekonomi açıdan da önemli sonuçları olacağını belirtirken, ''Enerji sektörü açısından baktığımızda şimdiye kadar sektör lehine gelişen olayların daha da ileriye gideceği kanaatini belirtiyoruz'' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların personeli ile bayramlaştı. TEDAŞ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde gerçekleşen bayramlaşma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız, dün yapılan referandumu da değerlendirdi. Referandumun siyasi tarafının yanı sıra ekonomik açıdan da önemli sonuçları olacağını kaydeden Yıldız, şöyle konuştu: ''Uluslararası sermaye ile iç içe olan enerji sektörünün özellikle özelleştirmelerle, yeni yatırımlarla beraber Türkiye'nin büyümesine karşılık gelebilecek enerji arzını rahatlıkla yapabileceğini ve dünkü gelişmenin buna bir katalizör etkisinde bulanacağını beyan edebiliriz. Önümüzdeki günler, değişen Türkiye için daha güzel olacaktır diye düşünebiliriz. Ayrıca enerji sektörüyle alakalı gerek kanuni, gerek ikincil mevzuat, gerekse uygulamalarla alakalı yoğun bir çalışma dönemine gireceğimizi söyleyebilirim. 1 Ekimden sonra da inşallah malumunuz TBMM de açılacak. Burada bekleyen bazı düzenlemeleri hızlandıracağımızı söyleyebilirim.'' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Yıldız, ''hayır''a davet eden birinin ''hayır'' oyu kullanamamasının önemli bir gelişme olduğunu düşündüğünü söyledi. Yıldız, ''Burada siyaset yapacak değiliz ama belki de CHP tabanında farklı bir beklentiye yol açmış olabilir. Kendi içlerindeki bir konudur, herhalde halledeceklerdir diye düşünüyorum'' dedi. -KERKÜK-YUMURTALIK'TA İMZALAR ATILACAK- Bakan Yıldız, Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı anlaşmasının yenilenmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve bu hafta sonunda imzalayacaklarını bildirdi. Söz konusu anlaşmanın aslında geçen ay tamamlandığını, fakat yoğun programları nedeniyle imzaların atılamadığını kaydeden Yıldız, ''Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı önemli ve uzun yıllardan beri hizmet veren bir proje. Türkiye için olduğu kadar Irak'ın normalleşmesini de hızlandıracak bir proje. İnşallah bu hafta sonu imzalamış olacağız'' dedi. İstanbul'da yapılacak Türkçe Konuşan Ülkeler Toplantısında enerji konusunda da ikili görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Yıldız, ''Kazakistan ve Türkmenistan'ın BTC Ham Petrol Boru Hattı'na katkı koymuş olması bu projeyi daha da renklendirdi. Türkmenistan'ın özellikle doğal gaz ve boru hatları projesine mutlaka katkı koymasını bekliyoruz. O açıdan iyi bir görüşme olacağı kanaatindeyiz'' diye konuştu. Bayramlaşmaya Enerji Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, müsteşara yardımcıları ve bakanlık üst düzey bürokratlarının yanı sıra EPDK Başkanı Hasan Köktaş da katıldı.