Yıldız Ramazanoğlu: Türkiye, Şahin'i hak etmiyor

Sedat Selim Ay’ın görevden alınması için 6 bin 500 imza toplandı. İmzacılardan Vedat Türkali, "Yeniden karanlık günlere dönüyoruz" derken, Yıldız Ramazanoğlu İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin için "Türkiye Şahin’i hak etmiyor" dedi.

Sedat Selim Ay’ın İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na terfi ettirilmesine yönelik tepkiler sürerken Ay’ın görevden alınması için başlatılan iki ayrı imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 6 bin 500 kişi destek verdi.

Sümeyra Tansel'in Taraf'taki haberine göre; Çağdaş Hukukçular Derneği’nin yürüttüğü kampanyada dün itibariyle imzacı sayısı 6 bin 187’yi bulurken bu kampanyaya katılanlardan ünlü oyuncu Deniz Türkali, Sedat Selim Ay’ın atamasının işkencenin onaylanması anlamına geldiğini belirtti. Türkali Taraf ’a şunları söyledi: “Demokratik açılımdan söz eden Başbakan’ın bu icraata onay vermesi karşısında söyleyecek söz kalmıyor. Vaatlerle umutlandırılan bir dönemden sonra, yeniden daha da ağır, daha da karanlık günlere dönmek üzereyiz demektir bu. İçişleri Bakanı’nın, Başbakan’ın tescilli bir işkenceciyi taltif etmesi, insanlık suçu işlemiş birini ödüllendirmesi utanç vericidir, vahimdir, korkutucudur. Başbakan’ın demokrasi vaatlerine inanıp inanmamanın hiç önemi yok. Bu tartışmalar boşa vakit kaybı bence. Önemli olan tescilli işkenceciyi acilen getirildiği görevden almak için hep birlikte kamuoyunu harekete geçirmektir.”



'Türkiye Şahin’i hak etmiyor'



Müslüman aydınların yürüttüğü imza kapmanyasına da dün itibariyle 301 kişi katıldı. Kampanyaya imzasıyla destek verenlerden yazar Yıldız Ramazanoğlu da Taraf’a yaptığı açıklamada, sorunun Türkiye’nin hak etmediği bir İçişleri Bakanı’na sahip olmasından kaynaklandığını vurguladı. Ramazanoğlu, şunları söyledi:

“Bugüne kadar kardeşliğimizi zedeleyen birçok beyanı ve icraatı oldu. İşkence şaibeleri olan, hakkında bu konuda birçok dava açılmış ve canlı şahitlerin feryat ettiği bir kişinin polis müdürü olması bunun devamı.” AKP’nin, eleştirileri düşmanlık olarak görmemesi gerektiğini belirten Ramazanoğlu, “Asıl hakikati söylemeyenlerin dostluğundan şüphe edilir” dedi. Ramazanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçeride adaleti sağlayamadan Ortadoğu’da nasıl söz söyleyebiliriz. İçişleri Bakanı’nın görevden alınması, bu ve bundan sonraki tasarruflarının da önlenmesi için en iyi çıkar yol. Bu güven tazelemenin de başlangıcı olabilir."



'Başbakan, Şahin’in yanında saf tuttu'



Sedat Selim Ay’ın atamasına yönelik gazete yazarlarının tepkileri de sürüyor. Yazarlar köşelerinden atamanın geri alınmasını istiyor. Dün bu konuyu sütununa taşıyanlardan biri Bugün gazetesi yazarlarından Gülay Göktürk’tü. Göktürk şunları yazdı:

"İdris Naim Şahin’in işkenceci olmakla suçlanan Sedat Selim Ay’ı savunmasını hiç yadırgamadım. Benim yadırgadığım şey, Başbakan Erdoğan’ın, Ayşe Bahçekapılı ve Ayşe Böhürler’le İdris Naim Şahin arasındaki tartışmada, Şahin’in yanında saf tutması oldu."



'Oynamayın bunların asabıyla'



Vatan gazetesi yazarlarından Selahattin Duman da, merkez medyanın atamaya karşı sessiz kalışını eleştirerek şunları yazdı:

"Bir SS Ay Meselesi vardı mesela... ‘Benim gazetem basar’ diyen arkadaşın çalıştığı mevkute dâhil, böyle kıllı tüylü olayları merkez medya yazmadığından bilmiyor olabilirsiniz. SS Ay’ın açılımı Sedat Selim Ay şeklinde. Kendisi ‘işkence suçlaması’ ile on dört ay mahkumiyet almış bir memurumuz. ‘İşkence yapmadım’ demiyor..."